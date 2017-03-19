ألاف القناطير من التفاح المحلي المخزن في غرف التبريد تدخل أسواق الجملة





تشهد أسواق الجملة للخضر والفواكه بمختلف ولايات الوطن تدفق كميات كبيرة من التفاح المحلي المخزن في غرف التبريد وذلك قبل وصول شحنات الموز المستورد الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض سعر هذه الفاكهة بشكل ملحوظ .

عادل أمين

وفي هذا الصدد أكد ممثل نقابة سوق الجملة للخضر والفواكه بعنابة» بوجمعة بوعلوش» أن أسعار العديد من المنتجات الفلاحية ستعرف انخفاضا كبيرا مع نهاية الشهر الجاري على غرار البطاطا وحسب «بوعلوش» في تصريح لـ« أخر ساعة» أمس السبت فان أسعار مادة البطاطا بدأت بالتراجع ولو بشكل طفيف لكنها ستنهار مع نهاية شهر مارس و دخول مادة «الفول» إلى السوق هذه الأخيرة التي سيزيد الطلب عليها من قبل المستهلك في المقابل ستعرف البطاطا تراجعا في الطلب عليها الأمر الذي سيجعل سعرها يتراجع بشكل كبيرا زيادة على ذلك وصول كميات معتبرة من الغرب الجزائري إلى السوق حيث سيعرف السوق تشبعا بهذه المادة الأساسية في غداء المواطن مطمئنا المستهلكين بأن أسعار مادة البطاطا التي ستعرف وفرة كبيرة قبل حلول شهر أفريل المقبل . وبالرجوع إلى أسعار بعض أنواع الفواكه عرج ذات المسؤول النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لولاية عنابة على التفاح مشيرا بأن أسعاره المحلي أيضا سيشهد تراجع كبيرا بعدما يتراوح سعره حاليا مابين 200 و400 دج للكيلوغرام . مؤكدا وصول شحنات من التفاح المخزن في غرف التبريد إلى سوق الجملة بعنابة بعدما قام أصحابها بإخراج شحنات كبيرة من التفاح إلى الأسواق الجزائرية خوفا من وصول شحنات الموز إلى أسواق الجملة بعد منح وزارة التجارة تراخيص الاستيراد لمستوردي الموز .