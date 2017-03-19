وكيل الجمهورية يحفظ الملف لانعدام الأدلة والسلطات تطمئن المستهلكين





أحمد زهار

في بيان أصدر ته السلطات الولائية لأم البواقي أوضحت من خلاله ما تداولته الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي سيما ما تعلق بلجوء بعض مربي الدواجن على مستوى إقليم أم البواقي إلى استعمال أدوية ممنوعة لتسمين الدواجن التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان ، وبعد تكليف الجهات الأمنية المختصة لإجراء تحقيق في الأمر .والذي خلص بحسب البيان أن نتائج التحقيقات الأمنية كانت سلبية ولم ترفع أي تجاوز باستعمال أو ترويج أدوية ممنوعة تسمن الدواجن يمكنها أن تصيب المستهلك بمرض السرطان وأن السيد وكيل الجمهورية أمر بحفظ القضية وأن المخالفات التي سجلتها المصالح الرقابية في نشاط وتسويق لحوم الدواجن سنة 2016 كانت تتعلق بعدم احترام شروط النظافة وبعض الممارسات التجارية غير القانونية. وعليه تطمأن السلطات الولائية كل مواطني ولاية أم البواقي أو الولايات المجاورة التي تتزود بلحوم الدواجن من الولاية وعليه فإن هذه المعلومات لا تعدو أن تكون إلا إشاعات مغرضة لا تستند إلى أي دليل ويتوجب على الجميع التحلي بالحيطة والحذر من جراء التبعات الوخيمة للتصريحات غير المؤسسة وترويج معلومات مستقاة من مصادر غير موثوقة خاصة على المنابر الرسمية. للإشارة فإن أعضاء المجلس الشعبي الولائي كانوا قد تطرقوا للملف في أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس لأن موضوع الأدوية المسرطنة التي يلجأ إليها بعض المربين قصد تسمين الدجاج من أجل الربح السريع يضع أكثر من علامة استفهام لدي المستهلكين وبعض البياطرة على حد السواء بعد أن وقفت اللجنة في خرجاتها الميدانية على أن ملف الدواجن الذي كشف عنه مربون وبياطرة مفاده إقدام بعضهم على استخدام أدوية محظورة عالميا وتم منعها من طرف وزارة الفلاحة بالنظر إلى أنها أدوية مسرطنة تجلب من الدول المجاورة خاصة منها تونس نحو ولايات شرق البلاد إلا أن بعض المربين وتجنبا للخسائر التي تطالهم فإنهم يلجؤون لاستعمال هذه الأدوية من أجل تسمين الدجاج وأشار بعض المربين أن هذه الأدوية تعمل على تسمين الدجاج بطرق ملفتة وسريعة.وأمام هذه الظاهرة التي تمس بصحة المستهلك بالدرجة الأولى يطالب أعضاء المجلس من السلطات التدخل العاجل لوقف مثل هذه التصرفات السلبية والدخيلة على مجتمعنا ..