مديرية الصحة تلزم الصيدليات بالمناوبة و تسطر برنامجا رقابيا قويا

ع العبودي

تمرد بعض الصيادلة برفضهم تطبيق القرار الذي صدر عام 2014 والذي ينصّ على الإلزام بالعمل أيام الجمعة والعطل من الساعة 8 صباحاً إلى 7 مساءً، وأثناء الليل من 7 مساءً إلى 8 صباحاً، حيث لم يجد تنفيذاً على أرض الواقع، كونه لم يضع تدابير لحماية الصيادلة والعاملين حسب أغلب الصيادلة الذين امتنعوا عن تنفيذ المناوبة ما دفع بمديرية الصحة لولاية قسنطينة و بالتنسيق مع نقابة الصيادلة إلى توجيه إعذارات لـ 40 صيدلية لم تحترم نظام المناوبة الليلية فارضة إلى رقابة دورية أسبوعية وفق برنامج قررته مديرية الصحة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة ملزمة الصيادلة احترامه من أجل تنظيم سوق العمل و الحفاظ على نسق العمل ، موضحة الدكتورة بوبقيرة ليندة الطبيبة و المفتشة بالمديرية، بأن الإجراء كان يقتصر سابقا على مراقبة المؤسسات الاستشفائية، ليشمل اليوم كل الصيدليات المتواجدة عبر تراب الولاية و المقدر عددها بـ 354 صيدلية اين تم برمجت عمليات تفتيشية فجائية في الفترات الليلية لضمان السير الحسن و القضاء على الفوضى ومعاناة المرضى ووضع حد لتمرد بعض الصيادلة المتهربين من المناوبة الليلية وخاصة خارج وسط المدينة مشيرة أنه تم الانطلاق في هذا الإجراء حيث خلال الأسبوع الماضي تم مراقبة 60 صيدلية في عمليات تفتيشية في فترات متأخرة من الليل أين تم تسجيل 30 صيدلية مغلقة و 10 صيدليات سجلت فيها نقائص و عدم احترام شروط النشاط، ليتم توجيه إعذارات من طرف مصالح المديرية و في الأخير فإن عملية التفتيش لا تقتصر فقط على الصيدليات الخاصة بل صيدليات المؤسسات الاستشفائية أيضا.