عين بوزيان تنظم عشاء جماعيا

نظم بعين بوزيان بولاية سكيكدة ، عشاء جماعي للمواطنين ، أين ذبحت المواشي و تم استدعاء الناس من كل حدب و صوب من سكان البلدية ، ووضعت الموائد و الطاولات بالشوارع ، و قدمت وجبة العشاء للسكان و عابري السبيل، وحسب مصادر فإن هذا العشاء اعتبر بمثابة وعدة من السكان تقربا لله عز وجل من أجل دفع بلاء الزلزال عنهم ، سيما أن المنطقة ناشطة في هذا المجال ، حيث شهدت في أقل من 15 يوما هزتين أرضيتين ، واحدة ليلا بقوة 4.6 على سلم ريشتر، و الثانية منذ يومين حوالي الثانية و النصف زوالا وصلت إلى 3.6 على سلم ريشتر ، ومع تزايد الخوف و الرعب من الهزات الأرضية تم التفكير في «الوعدة» من أجل إبعاد خطر الزلزال عن المنطقة. وقد اعتبر خبراء أن ما يحدث ظاهرة طبيعية ، نتيجة تراكم الغازات في باطن الأرض ، لكن المواطنين فسروها تفسيرات مختلفة وصلت إلى الاعتقاد بأن الله غاضب على السكان ، وهناك من فسره على أنه ابتلاء ، لكن مهما اختلفت التفسيرات حتى العلمية فإن العرف الاجتماعي يقول بوجود خلل اجتماعي معين يؤدي إلى حدوث هذه الظاهرة وتكررها. يشار إلى أن الهزة الأولى التي كانت بعين بوزيان مركز وصلت جميع بلديات الولاية وصولا إلى ولاية قسنطينة ، زيغود يوسف و حامة بوزيان، لكن الهزة الثانية كان مداها قصير ، حيث شعر بها سكان عين بوزيان، و الحروش وبعض مناطق عاصمة الولاية.

حياة بودينار