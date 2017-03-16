طلبة الصيدلة يعلقون إضرابهم في أربعة ولايات

علمت آخر ساعة من مصادرها أن طلبة الصيدلة قد علقوا إضرابهم في كل من ولاية وهران ، البليدة، قسنطينة، وباتنة ، حيث يقوم الطلبة بمشاورات فيما بينهم بباقي الكليات للفصل في قرار الإضراب من عدمه، يأتي هذا بعد أن تكفلت وزارة التعليم والبحث العلمي بمطالب طلبة الصيدلة وطب الأسنان. حيث أعلن مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوقزاطة خلال اليومين المنصرمين عن التكفل بالمطالب طلبة الصيدلة وطلبة جراحة الأسنان الذين شنوا إضرابا منذ ثلاثة أشهر حيث سيتم الفصل قريبا في مطالبهم وذلك بعد الإعلان عن قرارات وزارية تخص هذه الفئة كما نفى ما تم تداوله عن السنة البيضاء، مضيفا أنه قد تم عقد عدة جمعيات عامة على مستوى الكليات لدراسة القضية وهذا في جلسة جمعت الأمين العام للوزارة بعمداء كلية الطب والصيدلة حيث طالبت الوزارة خلال هذه الجلسة الطلبة المضربين بالتعقل والرجوع إلى مقاعد الدراسة وفتح باب الحوار وعدم اللجوء إلى الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم.

ج.م