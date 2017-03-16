لا زيادة في منحة الأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة
مقترح وزاري لتمكين العامل المعوق من التقاعد قبل سن 60 سنة
15.03.2017
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونية مسلم أن مصالحها تقدمت بجملة من المقترحات الرامية إلى تمكين العامل المعوق من معاش التقاعد قبل بلوغه سن الأدنى للتقاعد المحدد بـ 60 سنة .وبخصوص الأشخاص غير القادرين عن ممارسة نشاط مهني في الوسط العادي ردت الوزيرة على السؤال الكتابي للنائب بالبرلمان «لخضر بن خلاف» يتم قبولهم في مراكز المساعدة عن طريق العمل والمزارع البيداغوجية تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/02 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المعدل والمتمم بحيث يمكنهم من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والوقاية والأمن في المحيط المهني وتقاضي أجرة مقابل عمل مبذول .كما شرعت الوزارة في تنظيم لقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين بغرض إعطاء فرصة أكبر للأشخاص المعوقين لخوض عالم الشغل ناهيك عن أن الشخص المعوق له الحق في المشاركة في مسابقات التوظيف المعلن عنها وفقا لمؤهلاته المهنية والبدنية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.وبخصوص رفع القيمة المالية للمنحة المالية المخصصة لفئة المعاقين بنسبة 100 بالمائة والمقدرة بـ 4 آلاف دج اعتبرته الوزيرة بأنه مطلب شرعي لكن الظرف المالي الذي تعيشه البلاد في خضم الأزمة المالية العالمية حال دون الزيادة في المنحة .
عادل أمين
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