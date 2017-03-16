مقترح وزاري لتمكين العامل المعوق من التقاعد قبل سن 60 سنة





أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة مونية مسلم أن مصالحها تقدمت بجملة من المقترحات الرامية إلى تمكين العامل المعوق من معاش التقاعد قبل بلوغه سن الأدنى للتقاعد المحدد بـ 60 سنة .وبخصوص الأشخاص غير القادرين عن ممارسة نشاط مهني في الوسط العادي ردت الوزيرة على السؤال الكتابي للنائب بالبرلمان «لخضر بن خلاف» يتم قبولهم في مراكز المساعدة عن طريق العمل والمزارع البيداغوجية تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/02 المؤرخ في 2 جانفي 2008 المعدل والمتمم بحيث يمكنهم من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والوقاية والأمن في المحيط المهني وتقاضي أجرة مقابل عمل مبذول .كما شرعت الوزارة في تنظيم لقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين بغرض إعطاء فرصة أكبر للأشخاص المعوقين لخوض عالم الشغل ناهيك عن أن الشخص المعوق له الحق في المشاركة في مسابقات التوظيف المعلن عنها وفقا لمؤهلاته المهنية والبدنية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.وبخصوص رفع القيمة المالية للمنحة المالية المخصصة لفئة المعاقين بنسبة 100 بالمائة والمقدرة بـ 4 آلاف دج اعتبرته الوزيرة بأنه مطلب شرعي لكن الظرف المالي الذي تعيشه البلاد في خضم الأزمة المالية العالمية حال دون الزيادة في المنحة .

عادل أمين