إيداع شكوى ومصالح أمن عنابة تحقق





باشرت مصالح الأمن بعنابة التحقيق في هوية أصحاب الرسائل المجهولة التي تمس بسمعة بعض صحافيي آخر ساعة والتي يحاول أصحابها عبثا ضرب استقرار الجريدة بإيعاز من أطراف لم يبق الكثير للكشف عن هويتهم من طرف المصالح المختصة والتي نوجه لها جزيل الشكر على رأسها رئيس الأمن الولائي لولاية عنابة والمدير الولائي للإستعلامات العامة ورئيس الشرطة القضائية الذين تكفلوا بالموضوع فورا ووعدوا بأن يتوصلوا إلى هوية أصحاب القلوب المريضة الذين لا يزيدون الجريدة إلا إصرارا على إيصال المعلومة للمواطن بكل موضوعية واحترافية وبدون الخضوع للتخويف والابتزاز وجريدة آخر ساعة كلها ثقة في مصالح الأمن في الوصول إلى هؤلاء الذين يعتقدون بأنهم سيؤثرون على آخر ساعة. لكن هيهات وحفاظا على سرية التحقيق فإن الجريدة تكتفي بهذا ريثما يغلق الملف ويحول إلى العدالة.

آخر ساعة