تنظيم إضراب وطني ومسيرات ابتداء من 21 مارس الجاري





مكتب العاصمة: حنان بن خليفة

أعلنت نهار أمس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز عن الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام بدءا من الحادي والعشرين من الشهر الجاري وذلك تنديدا بالتضييق على الممارسة النقابية والمطالبة برفع الأجور.صرح نهار أمس الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز عبد القادر كوافي ليومية آخر ساعة خلال ندوة صحفية بأن النقابة قررت الدخول في إضراب عن العمل يوم الواحد والعشرين من شهر مارس الجاري والقيام بمسيرة وطنية بولاية تيزي وزو فيما ستقام المسيرة خلال اليوم الثاني بولاية بجاية وستنظم النقابة تجمعا أمام المديرية العامة لسونلغاز بتيلملي بالجزائر العاصمة خلال اليوم الأخير من الإضراب وعن سبب اختيار ولايتي بجاية وتيزي وزو لتنظيم المسيرات الوطنية أكد محدثنا أن السبب يرجع إلى تضييق الخناق على الممارسات النقابية بشكل ملفت على مستوى هاتين الولايتين وفيما يخص المطالب التي لم تلق إلى حد الساعة آذانا صاغية ذكر عبد القادر كوافي بأن النقابة رفعت ثلاثين مطلبا للجهات المعنية التي لم تفتح باب الحوار مع النقابة ومن بين أهم المطالب رفع الأجور بنسبة خمسين بالمائة والمساواة في المراكز القيادية بين المرأة والرجل ورفع تصنيف العمال التنفييدين إضافة إلى التنديد بالتحرش الجنسي والمعنوي الذي تعاني منه المرأة العاملة في القطاع وفي هذا الإطار أكد المتحدث ليومية آخر ساعة أن الشكوى التي رفعتها عاملة بالمؤسسة على مستوى ولاية عنابة، لدى وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة لقت صدى واسعا من قبل النقابات والجمعيات على المستوى الوطني وكذلك الدولي وما يزال القضاء لم يفصل بعد في القضية التي دخلت أروقة المحاكم منذ قرابة خمسة أشهر.وكان قياديو النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز قد نظموا وقفة احتجاجية سلمية أمام مجمع سونلغاز بالجزائر العاصمة وهددوا منذ أسبوع بالدخول في إضراب وطني والقيام بمسيرات عمالية وذلك ردا على إدارة مجمع سونلغاز الذي لا يعترف بشرعية هذه النقابة ومطالب المنتسبين إليها . وقد أكد قياديو النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن يوم الخميس المنصرم أنهم سيواصلون نضالهم من أجل رفع الضغط على العمال الذين أصبحوا عرضة لحملة شنيعة تقوم بها إدارة المجمع ضد الحريات النقابية متهمين في ذلك الإتحاد العام للعمال الجزائريين كما نددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز بالتعليمة التي تنص على تضييق الخناق على النقابيين وذلك حسب ما جاء في بيان صادر عن النقابة و أكدت فيه لعمال المجمع بأن النقابة مسجلة و معتمدة وفقا لقوانين الجمهورية تحت رقم 101 من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وأنها نقابة تمثيلية وعدد منخرطيها فاق 35000 منخرط على المستوى الوطني.