الجمعية الوطنية لحماية البيئة تدعو إلى ضرورة مكافحة جميع مظاهر التلوث

دعت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث إلى ضرورة مكافحة جميع مظاهر التلوث وذلك تنفيذا للمحاور الكبرى التي خرجت بها الجمعية العامة وفقا لمشاريعها المسطرة في برنامجها السنوي حيث أوصى المشاركون بضرورة تنفيذ المحاور الكبرى حول حماية البيئة إلى غاية سنة 2020 وهذا في إطار التنمية المستدامة والمتعلقة بتكثيف الاستثمار الصناعي في تسيير ورسكلة وتثمين النفايات الصلبة، رسكلة الزيوت السائلة كالزيوت المستعملة في محركات السيارات والمصانع والتي تقدر بحوالي 176 مليون لتر مكعب سنويا،إضافة إلى استغلال النفايات الغازية وحماية مياه الأودية وتكتيف إنتاج الأسمدة والمبيدات الحشرية من أجل تسويقها للفلاحين، وأخيرا ضرورة الاستثمار في إنشاء الأفران الصناعية لمعالجة النفايات الاستشفائية ، كما أوصى المشاركون بضرورة الحفاظ على الثروة الغابية وتكثيف الاستثمار في المشاتل بمختلف أنواع الأشجار لتوسيع رقعة الغطاء النباتي وإيقاف التصحر بالجزائر.

ص. ب