وزارة التعليم العالي تتكفل بمطالب طلبة الصيدلة وطب الأسنان





أعلن مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العالي جمال بوقزاطة أول أمس عن التكفل بالمطالب لممثلي طلبة الصيدلة وطلبة جراحة الأسنان الذين شنوا إضرابا منذ ثلاثة أشهر حيث سيتم الفصل قريبا في مطالبهم وذلك بعد الإعلان عن قرارات وزارية تخص هذه الفئة كما نفى ما تم تداوله عن السنة البيضاء.

مكتب العاصمة:حنان بن خليفة





وذكر المتحدث أثناء نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنه قد تم عقد عدة جمعيات عامة على مستوى الكليات لدراسة القضية وهذا في جلسة جمعت الأمين العام للوزارة بعمداء كلية الطب والصيدلة حيث طالبت الوزارة خلال هذه الجلسة الطلبة المضربين بالتعقل والرجوع إلى مقاعد الدراسة وفتح باب الحوار وعدم اللجوء إلى الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم.وأضاف جمال بوقزاطة في معرض تصريحاته أن الوزارة اتصلت بمديرية الوظيفة العمومية من أجل النظر في ملف سلم ترتيب هذه الفئة من الرتبة الـ 13 إلى الرتبة الـ 16 أما فيما يخص مطلب طلبة الصيدلة والمتعلق بزيادة عدد المناصب البيداغوجية المتعلقة بالإقامة فقد أكد المتحدث أنه قد تمت الاستجابة لهذا المطلب حيث شرعت لجان بيداغوجية وطنية في التحضير لزيادة عدد المناصب بنسبة 30 في المائة هذا إضافة إلى فتح ثلاثة تخصصات جديدة وهي الصيدلة السريرية والاستشفائية والصناعية أما فيما يتعلق بطلبة طب الأسنان فستتم إضافة تخصصين هما زراعة الأسنان وطب الأسنان الخاص بالأطفال مع زيادة عدد مناصب الإقامة هذا في انتظار إيجاد حل لمشكل التربصات من خلال إمضاء اتفاقيات مع مؤسسات اقتصادية لتسهيل العملية .