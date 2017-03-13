امتحان مهني لمساعدي التربية في شهر أفـريل المقبل





الفصل قريبا في معادلة شهادة D.E.U.A لجامعة التكوين المتواصل

عادل أمين

أكدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين” الانباف” أمس انه سيتم تنظيم امتحان مهني محتمل في شهر أفـريل المقبل من أجل ترقية مساعدي التربية إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية صنف 08 مع التحويل التلقائي للمناصب. وجاء هدا القرار في رد ممثلي وزارة التربية خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بمقر وزارة التربية الوطنية بقيادة مدير الموارد البشرية فاضل فيصل واللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية بحضور بلعيدي مبارك من أجل دراسة الانشغالات العالقة وحسب المصدر فان ممثلي الوزارة تحدث عن طريقتين الأولى تتم الترقية عن طريق إجراءات استثنائية تنتظر موافقة وزارة المالية ، وعلى هذا الأساس تم تقديم مشروع في هذا الشأن لجعل رتبة مساعد رئيسي للتربية آيلة للزوال و لا يوظف عليها والثانية الترقية عن طريق أحكام انتقالية في إطار التعديلات المرتقبة للقانون الخاص 12- 240 بإدماج جميع مساعدي التربية صنف 07 و 08 في الرتبة القاعدية مشرف التربية .وبخصوص التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية D.E.U.A في رتبة مشرف التربية أكدت الوزارة ان هناك غموض في معادلة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل و الجامعة العادية وسيتم الفصل فيها من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية لإقرار تصنيفها في الصنف الـ 10 أو الصنف الـ11 .وحول تثــمين الخبرة المهنية فإن الوزارة ترى أنه حسب القانون الأساسي 12-240 الساري المفعول لا يمكن تثمين الخبرة المهنية لمشرفي التربية قصد ترقيتهم إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية إذ لا يمكن تعميم التعليمة 03 على بقية الأسلاك لأنها جاءت في ظرف استثنائي وبأحكام استثنائية خاصة بالأساتذة.وبالنسبة لحق الترقية في رتبة مستشار التربية من خلال المطالبة بإصدار رخص استثنائية عاجلة لترقية مشرفي التربية الذين يثبتون عشرون ( 20 ) سنة بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والرتبة الحالية في رتبة مستشار التربية حسب المناصب المطلوب شغلها لتغطية العجز الهائل للمناصب الشاغرة التي تعد بالمئات على المستوى الوطني بسبب عزوف الأساتذة أكد ممثل وزارة التربية الوطنية استحالة تطبيق ذلك في الوقت الحالي و سيتم التكفل بهذا الانشغال في إطار تعديل القانون الخاص مع تقاسم المناصب المفتوحة بين مشرفي التربية والأساتذة.