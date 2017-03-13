”حويدش بوعلام” على رأس قطاع التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعنابة





عادل أمين

في إطار حركة التحويلات التي قام بها المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء” تيجاني حسان هدام “ في سلك المدراء الولائيين للصندوق بالولايات تم تحويل مدير وكالة عنابة”عطاب كمال” إلى ولاية سوق أهراس بعد تجديد المدير العام الثقة فيه لتنظيم القطاع وإعطاء ديناميكية لنشاط الوكالة التي تعد الميدان الحقيقي لتجسيد مشاريع العمل وترقية الخدمة العمومية وعصرنتها بعد إنهاء مهام المدير الولائي لسوق أهراس . كما تم تحويل مدير وكالة سطيف”حويدش بوعلام” إلى نفس المنصب بولاية عنابة وتحويل المدير الولائي لولاية سكيكدة إلى ولاية جيجل ومدير وكالة قسنطينة تم تحويله إلى ولاية جيجل وتعيين امرأة على رأس وكالة قسنطينة والتي كانت تشتغل نائب مدير وكالة البويرة وتحويل مدير وكالة بسكرة إلى ولاية تبسة فيما تم إنهاء مهام مدير وكالة قالمة .والجدير بالإشارة أن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء كان قد أعلن أول أمس عن إجراء حركة في سلك المدراء الولائيين للصندوق الوطني مست 17 وكالة. وأوضح بيان للصندوق أن الحركة التي أجراها المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيجاني” حسان هدام” شملت (ولايات الشلف، بجاية، بسكرة، تبسة، تيارت، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم،بومرداس، سوق أهراس، الوادي وغليزان) كما تم تعيين امرأتين(02) في منصب مديرة وكالة وذلك في إطار ترقية عمل المرأة تنفيذا لتوجيهات وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي وفي ذات السياق تم إنهاء مهام مديرين ولائيين.