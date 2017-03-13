تنصيب أعمر بولجويجة “ ميرا “جديدا لبلدية الميلية

تم صبيحة أمس تنصيب “ مير “ جديد لبلدية الميلية بولاية جيجل خلفا للمير السابق بالنيابة بوالعيد زرقون الذي أشرف على تسيير شؤون البلدية الثانية بجيجل بشكل مؤقت بعد إبعاد المير السابق ( ل.ط) على خلفية الأحكام القضائية التي صدرت ضده رفقة عدد من المنتخبين بسبب مخالفات إدارية وتلاعب بالمال العام .وكان من المفروض أن تعقد أمس جلسة انتخاب داخلية لتعيين “ مير “ جديد لبلدية الميلية بأمر من والي الولاية ومن ثم تعيين خليفة لرئيس البلدية بالنيابة بوالعيد زرقون غير أن هذه الجلسة ألغيت بقوة القانون بعدما حصل عضو المجلس البلدي أعمر بولجويجة على قرار من المحكمة الإدارية يمنحه حق ترأس البلدية دون المرور مجددا على الانتخابات الداخلية التي سبق وأن وضعته على رأس المجلس قبل أن يسحب البساط من تحت قدميه بعدما حاول البعض توريطه هو الآخر في مخالفات إدارية غير أن المحكمة المختصة برأته من هذه الأخيرة في وقت لاحق .يذكر أن قضايا فساد كبيرة تم تفجيرها وسط المجلس البلدي لبلدية الميلية والتي كانت وراء إبعاد المير السابق وعدد من المنتخبين الذين أدين بعضهم بالسجن النافذ في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ ، التلاعب بالمال العام وأمور أخرى جرت أكثر من 50 شخص بين منتخبين وموردين وشهود إلى أروقة القضاء.

م. مسعود