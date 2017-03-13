تلاميذ مدرسة الخنساء يغلقون الطريق الوطني احتجاجا على الأوضاع المزرية

أقدم صباح أمس تلاميذ مدرسة الخنساء بأم البواقي رفقة أوليائهم على الخروج إلى الشارع وغلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين أم البواقي وعين فكرون مشكلين طوابير كبيرة من المركبات بحكم أن المدرسة تقع بوسط المدينة احتجاجا منهم على الظروف المزرية التي يزاولون فيها الدراسة معبرين عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من التجاهل المضروب على مدرستهم من قبل السلطات المحلية مؤكدين وبكل عفوية عن الحقرة المسلطة في حقهم رغم النداءات والكتابات المتكررة لمديرة المدرسة لكن لا حياة لمن تنادي من جهتها السلطات المعنية ممثلة في المير ورئيس الدائرة ومدير التربية تنقلوا إلى مكان الاحتجاج أين تحاوروا مع الأولياء الذين رفضوا التحاق أبنائهم إلى مقاعد الدراسة إلا بتقديم وعود حقيقية للتكفل بترميم أقسام الدراسة الجد مهترئة كما طرحوا حادثة اقتحام شخص مختل عقليا عن طريق تسلقه لجدار المدرسة ليجد نفسه وجها لوجه مع التلاميذ الذين أصيبوا بحالات خوف ورعب شديدين في أوساط أبنائهم وحتى المعلمين مؤكدين إن الحادثة باتت تتكرر من وقت لأخر الشيء الذي يجعل أبناءهم في دائرة الخطر جراء هذه الأفعال مطالبين بالإسراع في تعلية جدار المدرسة المحاذي لمسكن عائلة المختل عقليا من جهتها السلطات المحلية وعدتهم بتلبية المطالب المطروحة في اقرب الآجال.للإشارة فان المدرسة تعد من أقدم المدارس على مستوى البلدية إذ يعود تاريخ افتتاحها إلى سنة 1989 إلا أنها ما تزال تعاني الويلات بفعل قدم البناية وتآكل الأسقف التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة التلاميذ البالغ عددهم أزيد من 400 تلميذ ,والذين تزداد معاناتهم اليومية مع الوجبات الباردة التي تقدم لهم في ظروف اقل ما يقال عنها حسب الأولياء بالكارثية في ظل انعدام المطعم المدرسي .

أحمد زهار