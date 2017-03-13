أم البواقي/ من بين الأسباب مختل عقليا يقتحم حرم المدرسة
تلاميذ مدرسة الخنساء يغلقون الطريق الوطني احتجاجا على الأوضاع المزرية
13.03.2017
أقدم صباح أمس تلاميذ مدرسة الخنساء بأم البواقي رفقة أوليائهم على الخروج إلى الشارع وغلق الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين أم البواقي وعين فكرون مشكلين طوابير كبيرة من المركبات بحكم أن المدرسة تقع بوسط المدينة احتجاجا منهم على الظروف المزرية التي يزاولون فيها الدراسة معبرين عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من التجاهل المضروب على مدرستهم من قبل السلطات المحلية مؤكدين وبكل عفوية عن الحقرة المسلطة في حقهم رغم النداءات والكتابات المتكررة لمديرة المدرسة لكن لا حياة لمن تنادي من جهتها السلطات المعنية ممثلة في المير ورئيس الدائرة ومدير التربية تنقلوا إلى مكان الاحتجاج أين تحاوروا مع الأولياء الذين رفضوا التحاق أبنائهم إلى مقاعد الدراسة إلا بتقديم وعود حقيقية للتكفل بترميم أقسام الدراسة الجد مهترئة كما طرحوا حادثة اقتحام شخص مختل عقليا عن طريق تسلقه لجدار المدرسة ليجد نفسه وجها لوجه مع التلاميذ الذين أصيبوا بحالات خوف ورعب شديدين في أوساط أبنائهم وحتى المعلمين مؤكدين إن الحادثة باتت تتكرر من وقت لأخر الشيء الذي يجعل أبناءهم في دائرة الخطر جراء هذه الأفعال مطالبين بالإسراع في تعلية جدار المدرسة المحاذي لمسكن عائلة المختل عقليا من جهتها السلطات المحلية وعدتهم بتلبية المطالب المطروحة في اقرب الآجال.للإشارة فان المدرسة تعد من أقدم المدارس على مستوى البلدية إذ يعود تاريخ افتتاحها إلى سنة 1989 إلا أنها ما تزال تعاني الويلات بفعل قدم البناية وتآكل الأسقف التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على سلامة التلاميذ البالغ عددهم أزيد من 400 تلميذ ,والذين تزداد معاناتهم اليومية مع الوجبات الباردة التي تقدم لهم في ظروف اقل ما يقال عنها حسب الأولياء بالكارثية في ظل انعدام المطعم المدرسي .
أحمد زهار
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