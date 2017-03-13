لجنة تفتيش وزارية تحط الرحال بمديرية الصحة بقالمة

على خلفية التقارير السوداء التي وصلت إلى وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات حول واقع قطاع الصحة بولاية قالمة، و مع تزايد عدد الشكاوي المقدمة ضد مختلف الهياكل الصحية المتناثرة عبر إقليم الولاية ، حلٌت نهار أمس الأول، لجنة تفتيش وزارية رفيعة المستوى بمديرية الصحة لولاية قالمة وهذا للوقوف ميدانيا على النقائص الموجودة في هذا القطاع الحساس وتشخيص حالته ، اللجنة باشرت مهامها انطلاقا من مستشفى الحكيم عقبي بعاصمة الولاية، و الذي يعتبر النقطة السوداء في قطاع الصحة بولاية قالمة، جراء المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها، و تبادل التهم بين مختلف الأسلاك خاصة فيما يتعلق بالصفقات المشبوهة و تبديد الأموال العامة حسب بعض المصادر العليمة ، على أن تواصل هذه اللجنة عملها بزيارة مختلف مستشفيات الولاية بكل من قالمة، وادي الزناتي، عين العربي و بوشقوف، بالإضافة إلى عدد من المراكز الصحية و نقاط الاستعجالات ،حيث سيتم رفع تقرير مفصل إلى وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات حول وضعية هياكل قطاعه بولاية قالمة وتشخيص المشاكل التي يتخبط فيها

ل.عزالدين