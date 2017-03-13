مقاولون بعنابة ينظمون وقفة احتجاجية



صورة من الأرشيف

نظم عدد معتبر من المقاولين بمختلف ولايات شرق الوطن صبيحة أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الجزائرية للهندسة والبناء شرق «باتينكو» الكائن بـ «طاحونة كاوكي» بعنابة من أجل المطالبة بالأموال التي يدينون بها للشركة والمقدرة بـ 212 مليارا حيث رفعوا العديد من الشعارات على غرار «مقاولون يطالبون بمستحقاتهم»، «نطالب بتدخل الوزير الأول»، «مستثمر بلجيكي يسلب أموال الجزائريين.. أين السلطة النتيجة عائلات تشردت أموال نهبت أين العدالة»، وقد تنقل ممثلون عن المقاولين قبل أسبوعين إلى مقر وزارة الصناعة حيث يتواجد ملفهم على طاولة الوزير بوشارب، وسبق للمقاولين وأن نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية حيث فجروا القضية في أفريل 2015، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2008 حيث قاموا بانجاز العديد من المشاريع المهمة لكن شركة «باتينكو» تماطلت في منحهم حقهم وأموالهم وهذه الشركة كانت ملكا لشركة «أو تي أس أ» البلجيكية ثم أصبحت ملكا للبلجيكي كابال دانيال وانزيو فيليب وهي شركة ذات أسهم، وشرح المقاولون لـ «آخر ساعة» أن المشاريع التي أنجزوها للشركة البلجيكية والتي لم ينالوا مقابلها أي سنتيم وغالبيتها مشاريع تابعة لوزارة الدفاع الوطني والمعروف عليها أنها تقوم بالدفع بسرعة لكن شركة «باتينكو» لم تقم بمنحهم أموالهم ومن بين هذه المشاريع المطار العسكري بأم البواقي،ثكنة بشطايبي، ثكنة الشرفة، ثكنة للدرك الوطني، فرقة الأبحاث بأم البواقي، مدرسة الأشبال العسكرية، مقر للدرك الوطني بالمدينة الجديدة علي منجلي إضافة إلى العديد من المشاريع المتنوعة كممرات الراجلين بعنابة، قاعة رياضية بالشرفة، قاعة رياضية بشطايبي ويبلغ عدد المقاولين المتنازعين مع الشركة حوالي 300 مقاول، ولم يبق المقاولون مكتوفي الأيدي حيث وصلت القضية إلى أروقة المحاكم كما قاموا بمراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال والسفارة البلجيكية في الجزائر.

سليمان.ر