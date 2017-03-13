أساتذة متقنة حفار الساس يشنون حركة احتجاجية بوادي الزناتي

شن صباح أمس العديد من الأساتذة بمتقنة الشهيد حفار الساس بوادي الزناتي بقالمة ،حركة احتجاجية طالبوا من خلالها بتنحية المدير وهذا على خلفية المشاكل المهنية و التراكمات التي يعانون منها ، في حادثة غريبة تثبت حالة التخبط الكبير الذي يعيشه قطاع التربية والتعليم في السنوات الأخيرة، و حسب المعلومات المتوفرة، بأنهم دخلوا في حركة احتجاجية واسعة النطاق وتوقفوا عن العمل ، تنديدا بالسياسة التي ينتهجها مدير هذا الهيكل التربوي، و قد عبر العديد من الأساتذة لليوم الثاني على التوالي على رفضهم المطلق للالتحاق بأقسام الدراسة، قبل النظر في مطالبهم وعلى رأسها توقيف أو تحويل مدير المؤسسة، هذا المطلب وعلى غير العادة لاقى استنكارا واسعا من طرف أغلبية التلاميذ، والذين نوهوا بخصال و طريقة عمل هذا المسؤول، لتبقى الأمور على ما هي عليه، وسط تهديد من طرف الأساتذة بتصعيد الاحتجاج، إذا لم تر مطالبهم النور في أقرب الآجال

ل.عزالدين