القبض على تاجري الآثار بعين شرشار

استفاد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين شرشار من معلومات مفادها وجود تمثال أثري بوزن 352 غراما وطول 21 سم من مادة البرونز، معروضا للبيع من طرف شخصين من المنطقة، على إثر ذلك تم نصب كمين محكم حيث تم إلقاء القبض على المعنيين في حدود الساعة الخامسة مساء واسترجاع القطعة الأثرية، عندما كانا بصدد بيعها لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي معتبر يقدر بـ 700 مليون سنتيم. وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية في انتظار صدور الخبرة التقنية لتحديد طبيعة ومصدر القطعة الأثرية.

ح.بودينار