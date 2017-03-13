طلبة الصيدلة يوقفون مؤقتا إضرابهم عن الطعام

قرر طلبة جراحة الأسنان بكلية الطب بجامعة مولود معمري بتيزي وزو صباح أمس توقيفا مؤقتا لإضرابهم عن الطعام بعد إبلاغهم من قبل رئيس الجامعة بعقد اليوم الاثنين اجتماع طارئ بين مختلف مصالح الوزارات المعنية بالمشكل المطروح من قبل الطلبة المضربين ألا وهي الصحة التعليم العالي و البحث العلمي و المفتشية العامة للوظيف العمومي. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار قد أعلن أنه تم التكفل بجميع المطالب التي رفعها طلبة الصيدلة وطب الأسنان والتي لها علاقة بالوظيف العمومي وبقطاعي التعليم العالي والصحة.وأوضح حجار أن الوزير الأول عبد المالك سلال استقبل ممثلين عن طلبة الصيدلة وطب الأسنان وتم التكفل بكل مطالبهم التي لها علاقة بالوظيف العمومي وقطاعي التعليم العالي والصحة.وأضاف الوزير بخصوص المطالب التي رفعها هؤلاء الطلبة خلال الاضطرابات التي شهدتها بعض الجامعات مؤخرا أن بعضها موضوعي ومنطقي وتكفلت بها الوزارة، سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي أو الاجتماعي والبعض الآخر منها غير موضوعي تحركه بعض الأطراف لأهداف معروفة.أما فيما يخص مطالب طلبة البيوطبي فأشار الوزير إلى أن الاعتقاد بأن الشهادات التي تمنحها المؤسسات الجامعية الجزائرية غير معترف بها غير صحيح مبرزا أن كل الشهادات الجامعية معترف بها وهي تصدر على شكل مرسوم تنفيذي وقرار وزاري ويتم إرسال نسخ منه إلى كل الوزارات وإلى مديرية الوظيف العمومي.

عادل أمين