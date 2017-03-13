عمال البلديات يدخلون في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام





أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب” والكنفديرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر أمس دخول عمال البلديات ابتداء من اليوم الاثنين في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متبوع بإضراب آخر أيام 20 و21 و22 مارس الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية سلمية وطنية أمام مقر ولاية بجاية في يوم 21 من نفس الشهر. وحسب البيان فان هده الحركة الاحتجاجية الجديدة تأتي تنديدا واستنكارا لتجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها من الطرف الفيدرالية منذ أكثر من 100 شهر والمتعلقة أساسا بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها، احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 إضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دينار بدون شروط.

عادل أمين