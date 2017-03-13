عمال شحن الحقائب بالمطار الدولي هواري بومدين يدخلون في إضراب





دخل صبيحة أمس عمال شحن الحقائب على مستوى مطار هواري بومدين الدولي في إضراب مفتوح الأمر الذي أخر انطلاق الرحلات الدولية المبرمجة خلال الفترة الصباحية من جهته تدخل المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية للتفاوض مع ممثلي المضربين ووعدهم بمعالجة مطالبهم في أقرب الآجال هدا وقد دام الإضراب لأكثر من ساعتين في حين عادت الأوضاع إلى نصابها بعد رجوع عمال شحن الحقائب إلى العمل .من جهة أخرى فقد تم إلغاء أغلب الرحلات المتجهة إلى فرنسا نهاية الأسبوع الماضي بطلب من هيئة الطيران الفرنسي ودلك نتيجة دخول عمال الجوية الفرنسية في إضراب لمدة ثلاثة أيام وقد قامت الجوية الجزائرية بتخفيض عدد الرحلات استجابة لطلب نظيرتها الفرنسية . وفي سياق منفصل تعرضت طائرة من نوع بوينغ 737 تابعة إلى الخطوط الجوية الجزائرية إلى عطل تقني إثر محاولتها الهبوط على مدرج مطار سطيف وقد عادت الطائرة التي كان على متنها ثلاثة وعشرون راكبا إضافة إلى سبعة أشخاص من طاقم الطائرة إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة ودلك لمعالجة العطب التقني فيما تمكنت من الهبوط دون حدوث أي خسائر للعلم فان الطائرة قد أقلعت من مطار هواري بومدين صبيحة أمس على الساعة السابعة صباحا . للتذكير فقد قام وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي مند أسبوعين بعزل مدير الخطوط الجوية الجزائرية من منصبه بعد فضيحة توظيف عمال صيانة طائرات لا يمتلكون المؤهلات العلمية اللازمة وتمكينهم من مناصب عمل برتبة مهندس في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الذي تم فتحه حول ملابسات هده القضية.

حنان.ب