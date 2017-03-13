رفعوا عدة مطالب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي

طلبة الري بجامعة سيدي عمار يدخلون في إضراب

12.03.2017

 

 دخل طلبة الري بجامعة باجي مختار سيدي عمار في إضراب مفتوح أمس إلى أن تلبى لهم المطالب من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن جملة المطالب التي رفعوها للسلطات المحلية على رأسهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس كلية العلوم والتكنولوجيا، تمكين حاملي شهادة الري من الحقوق التي كانوا يتمتعون بها سابقا عندما كان تخصص الري والهندسة المدنية تخصصا واحدا، الحق في المشاركة في مسابقات الوظيف العمومي، والحق في المشاركة في مسابقات التعليم وأخيرا إدراج شهادة ليسانس ري وماستر ري حضري في المسابقات.من جانب آخر تعرف الجامعات على المستوى الوطني عدة احتجاجات وإضرابات على غرار إضراب طلبة الحقوق والتاريخ بجامعة باجي مختار بعنابة وقبلها طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان وهو ما يوحي أن هذا العام لن يمر على خير في حال لم تسو الحكومة هذه الاضطرابات التي تشهدها الجامعات الجزائرية منذ مدة. 

صالح. ب`

 

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