تجميد مهام أمناء محافظات الأفلان إلى ما بعد التشريعيات





عادل أمين

كلف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني “جمال ولد عباس” متصدري القوائم على مستوى الولايات الـ 48 بتسيير الحملة الانتخابية للحزب وتجميد مهام الأمناء ورؤساء اللجان الولائية لتسيير شؤون المحافظات إلى ما بعد التشريعيات المقررة في الـ 4 ماي المقبل ودلك عقب الحادث الأليم الذي شهدته محافظة تيارت أول أمس بعدما أسفرت المشادات العنيفة بالعصي والأسلحة البيضاء بين الأجنحة المتصارعة حول قائمة الأفلان عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين نقلوا على جناح السرعة إلى المستشفى.ويشار أن الضحية كهل في الخمسينيات من العمر ويدعى “منصور بورياح “ و هو مصاب بمرض ارتفاع الضغط الدموي وتعليقا على هدا الحادث قال “ولد عباس” بأن الضحية غير موجود في القائمة الانتخابية للحزب .وكانت العديد من محافظات بولايات الوطن و بعد الإفراج عن القوائم شهدت احتجاجات واسعة على قوائم الحزب الذي سيخوض بها الانتخابات التشريعية القادمة وحسب مصادرنا سيتولى متصدري القوائم بالولايات كل الصلاحيات التي كانت مخولة لأمناء المحافظات من بينها تسيير عملية تنشيط الحملة الانتخابية والدعاية لبرنامج الحزب من خلال الحضور الميداني لهم في المحافظات والاتصال مباشرة بأمناء القسمات وبمناضلي الأفلان وإيجاد حل لكل المشاكل التي قد تحدث خلال الحملة الانتخابية .