المكلفون بأمن الدوائر والبلديات يناشدون تدخل وزير الداخلية

أحمد زهار

في شكوى وجهها المكلفون بأمن الدوائر ومساعدي امن البلديات بولاية ام البواقي إلى معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية يناشدونه بضرورة التدخل الفوري قصد الإفراج عن قانونهم الأساسي وحسب نص الشكوى الممضية من قبل ممثلهم السيد (ر. م) فإنهم يطالبون بالشروع في تكييف القانون الأساسي والذي طال انتظار صدوره لكونهم مسيرين بالمرسوم التنفيذي رقم 93/314 المؤرخ في 19/02/1993 وفقا لأحكام المادة الخامسة مع النظام التشريعي الجديد المنبثق عن تطبيق الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/01/2006 طبقا لأحكام التعليمة رقم 09 المؤرخة في 14/01/2008 وكذا المادة 251 من المرسوم رقم 08/04 المؤرخ في 19/01/2008 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وبالرغم من تطبيق النظام الجديد لدفع مرتبات المناصب العليا الذي أعاد التصنيف وفق التعليمية المشتركة المؤرخة في 24/10/2012 إلا أن القانون الأساسي لم ير النور في وقت تم توظيفهم بقرارات مباشرة تحت صفة متربص في مناصب عليا إذ يتمتع أصحاب هذه المناصب والوظائف في المادة 05 بالامتيازات والمرتبات متصرف إداري رئيسي لدى رؤساء الدائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في وقت وجهت بخصوصهم تعليمة إلى جميع الوزارات مؤرخة في ديسمبر 2016 تخص تطبيق المرسوم التنفيذي 16/280 المؤرخ في 02/11/2016 والمتمم للمرسوم 08/04 المؤرخ في 19/01/2008 قصد إعداد مقررات ترقيتهم وإدماجهم في المناصب الأصلية إلا أنهم ورغم تلقيهم الوعود منذ 2012 بتسوية أوضاعهم المهنية لكنها لم تتجسد لتبقى هذه الفئة التي باتت محرومة من الحق في الترقية في المنصب وخسرت عديد الامتيازات التي يكفلها القانون الأساسي ومن ثم يناشدون وزير الداخلية الالتفاتة إليهم لتحسين ظروفهم المهنية.