مقتل أفلاني و اصابة 6 آخرين بجروح في تيارت





خلفت مشادات اندلعت بين مناضلي الأفلان أمام محافظة تيارت، استعملت فيها الأسلحة البيضاء، سقوط قتيل، وإصابة 6 أشخاص بجروح استدعى نقلهم لمصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة.وأفادت مصادر، أن المشادات التي وقعت صبيحة اليوم أمام مقر المحافظة بولاية تيارت، كان سببها القائمة الانتخابية لمترشحي العتيد في التشريعيات المقبلة، والتي أثارت سخط الكثير من المناضلين الذين رفضوا هذا الترتيب، أمام إصرار مساندي المترشحين ، الأمر الذي خلف نشوب مناوشات تطورت إلى مشادات، حيث تم استعمال فيها العصي والسلاح الأبيض من سكاكين، وهو ما خلف سقوط قتيل وإصابة 6 آخرين بجروح بليغة استدعى نقلهم لمستشفى المدينة من أجل تلقي العلاج.