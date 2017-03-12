آلاف العائلات المعوزة مهددة بالحرمان من قفة رمضان





استكملت البلديات الكبرى عبر مختلف ولايات الوطن كافة الترتيبات والإجراءات لطرح مناقصات اقتناء مواد قفة رمضان بعد الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط التي ستبرم مع الممولين وذلك بعد نهاية مرحلة ضبط وتطهير قوائم المستفيدين الدين سيقل عددهم هذه السنة إلى النصف مقارنة بالسنة الفارطة

عادل أمين

حيث أقصيت العائلات التي كانت تزاحم الفقراء وتستفيد من إعانة القفة تحت غطاء دوي الدخل المحدود بسبب تراجع الإعانات المخصصة لشهر رمضان جراء شح ميزانيات البلديات.

البلديات مسؤولة عن إعداد وتطهير قوائم المعوزين

تركت وزارة التضامن الوطني مسؤولية إعداد قوائم المعوزين وتطهيرها في كل سنة إلى المجالس الشعبية البلدية لان المنتخبين لهم الدراية الكافية بمواطني بلدياتهم. وكان تصريح سابق لوزيرة “مونية مسلم “ في ردها عن سؤال حول “الظواهر السلبية” التي ميزت هذه العملية خلال السنوات الفارطة على هامش أشغال ملتقى حول “دور المرأة في حل النزاعات”أوضحت الوزيرة أن رؤساء البلديات يتحملون المسؤولية عن قوائم المعوزين الذين يستفيدون من هذه الإعانات. مشيرة إلى وجود تعليمات صارمة من وزير الداخلية حتى تكون العملية في المستوى ولا تشوبها نقائص.

الميزانية لا تغطي العدد الكبير من الطلبات و«الأميار” متخوفون من الاحتجاجات

دخلت المجالس الشعبية البلدية في مرحلة الجد تحسبا لتوزيع هده المساعدة التضامنية على العائلات المعوزة ليبقى الهاجس الوحيد الذي تتخوف منه هو عدم قدرة البلديات هده السنة في تلبية العدد الكبير من الطلبات بسبب تراجع الميزانية المخصصة لهذه الإعانة .وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن بلدية البوني خصصت هذه السنة مليار و700مليون سنتيم لفقراء البلدية في المقابل أن البلدية كانت قد خصصت السنة الفارطة نحو 04 ملايير لهده المساعدة التضامنية وتمكنت من توزيع اكثر من 12 ألف قفة.وعلمت” آخر ساعة” أن الكثير من رؤساء البلديات سارعوا إلى الاتصال بجمعيات الأحياء والأئمة من اجل شرح لهم أسباب انخفاض حجم الإعانات هده السنة ودلك من اجل تفادي أي احتجاجات من العائلات التي سيتم حرمانها من قفة رمضان أثناء بداية التوزيع في منتصف شهر ماي المقبل .

ارتفاع أسعار المواد الغذائية يخفض من محتويات القفة

بعض المنتخبين بولاية عنابة تحدثوا لـ “ آخر ساعة” عن المشاكل التي ستعترض عملية التحضير لاقتناء قفة رمضان وتوزيعها على أصحابها فجل البلديات كانت تعتمد على غلاف مالي يقدر ب3000دج سعر كل قفة الأمر الذي يساعد من تمكين الكثير من العائلات من الحصول عليها لكن هذه السنة فان ارتفاع أسعار المواد الغذائية باستثناء السميد يجعل سعرها يرتفع إلى 6000 دج الأمر الذي سيقلص من عدد المستفيدين منها في المقابل اهتدى بعض”الاميار” إلى اقتراح فكرة سيتم طرحها على اللجنة الولائية ومديرية النشاط الاجتماعي تهدف إلى تقليص محتوياتها وعلى سبيل المثال في السنة الماضية كانت محتويات القفة 5لتر من الزيت أم الاقتراح يحمل 2لتر فقط .

تخوف “الأميار” الراغبين في تجديد عهدتهم من عقاب المواطنين

كما اقترح أميار آخرون في ولايات مجاورة على الولاة منح صكوك بقيمة 3 آلاف دج للعائلات المعوزة لتفادي عملية التوزيع والمشاكل التي تصاحبها جراء تراجع الحصص المخصصة للأسر الفقيرة وهو ما يفسر تخوف رؤساء البلديات الراغبين في تجديد عهدتهم الانتخابية من عقاب المواطنين نتيجة عدم قدرة “الأميار”على توفير قفة رمضان بقدر أعداد المسجلين. تخوف رؤساء البلديات جاء بعد إدراكهم أن قفة رمضان ستستعمل كورقة انتخابية في الاستحقاقات القادمة من خلال استغلال سخط المواطنين على طريقة توزيع قفة رمضان ضد المنتخبين الحاليين الأمر الذي ترفضه السلطات الولائية لتلك الولايات التي تصر على عملية شراء المواد الغذائية وتوزيعها قبل حلول شهر رمضان على مستحقيها ودلك تماشيا مع تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

مطاعم الرحمة لإنقاذ العجز في عملية التوزيع

طالبت العديد من الجمعيات الخيرية المعتمدة الناشطة في المجال التضامني وزارة التضامن الوطني إلى السماح بفتح الكثير من مطاعم الرحمة بالأحياء خلال شهر رمضان المقبل وذلك لتغطية العجز المسجل في الحصص الموزعة التي ستنخفض إلى أقل من النصف هذه المرة وذلك بعد قيام مديريات النشاط الاجتماعي بعمليات معاينة ميدانية والتأكد من استجابة المكان والأشخاص لكافة الشروط المطلوبة ليأخذ المتطوعون على عاتقهم إطعام كل عابري السبيل والمحتاجين خلال الشهر الفضيل .

ميزانيات البلديات النائية تهدد العائلات المعوزة

من جهتها وجدت البلديات النائية نفسها في ورطة حقيقية جراء ضعف الميزانية الأمر الذي دفعها إلى مناشدة السلطات الولائية ومديريات النشاط الاجتماعي والشؤون الدينية والأوقاف إلى مساعدتها في تلبية الطلبات التي لديها للحصول على قفة رمضان وكل من تحدثت إليهم “آخر ساعة” من المنتخبين بالبلديات الريفية والنائية في العديد من الولايات الشرقية يتحدثون عن مواجهة ساخنة تنتظرهم مع العائلات المعوزة في شهر رمضان في حالة عدم تدخل الجهات المعنية .

توزيعها يتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية

يصادف عملية توزيع قفة رمضان هده السنة مع إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في الـ 4 ماي المقبل في حين أن عملية التوزيع للقفة ستنطلق مع منتصف نفس الشهر أي اقل من أسبوعين من حلول الشهر الكريم الأمر الذي سيكون عبءا كبيرا على السلطات البلدية التي مع انتهاء العملية الانتخابية تجد نفسها في مواجهة الزحف الكبير للعائلات المعوزة على نقاط التوزيع التي تخصصها البلديات عبر مختلف الأحياء وما يزيد من هذا العبء افتقار غالبية البلديات إلى مقرات التخزين للمواد الغذائية لكون المدارس الابتدائية التي كانت تستخدمها البلديات خلال أيام العطلة في تخزين وإعداد وتوزيع قفة رمضان لا يزال يدرس فيها الأمر الذي يجعل البلديات تبحث من الآن عن بدائل أخرى.

الحرية لكل ولاية في طريقة توزيع المساعدات على المواطنين

كانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم قد كشفت أنه تم توحيد الغلاف المالي لقفة رمضان التي ستوزع على الفئات المعوزة خلال شهر رمضان المقبل. وأوضحت مسلم أن الوزير الأول عبد المالك سلال عقد اجتماعا مع أعضاء الحكومة خصص لتحضير شهر رمضان القادم وتقرر توحيد الغلاف المالي لقفة رمضان التي ستوزع إما نقدا أو في شكل مواد غذائية على المعوزين خلال هذه العملية التضامنية.وأشارت إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تقدم 74 بالمائة من إجمالي الغلاف الخاص بالتضامن ستحدد لاحقا المبلغ الذي ستستفيد منه البلديات خلال شهر رمضان الكريم كما تقرر ترك الحرية لكل ولاية فيما يخص منح هذه المساعدات على المواطنين المعنيين إما نقدا أو في شكل مواد غذائية.