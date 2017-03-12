خلاف بين ولايتي جيجل وميلة يمنع وصول الغاز إلى بلدية أولاد رابح

تأجل حلم سكان بلدية أولاد رابح بولاية جيجل في الانتفاع بغاز المدينة وذلك بعد الخلاف الذي طرأ بين ولايتي جيجل وميلة حول تمرير قناة الغاز الرئيسية نحو البلدية المذكورة انطلاقا من بلدية جيملة بولاية جيجل .وكان من المفروض أن تستفيد بلدية أولاد رابح من مشروع للربط بغاز المدينة انطلاقا من بلدية جيملة بولاية جيجل غير أن المؤسسة الوصية لم تتمكن من الشروع في تجسيد هذا المشروع بفعل الخلاف الذي طرأ بين بلدية جيملة وسلطات ولاية ميلة المجاورة بشأن مسار القناة الرئيسية التي ستمد بلدية أولاد رابح بالغاز كون هذه الأخيرة مجبرة على المرور عبر تراب ولاية ميلة قبل وصولها إلى بلدية أولاد رابح ما عطل انطلاق الأشغال التي لازالت تراوح مكانها وهو ما أثار استياء سكان بلدية أولاد رابح الذين كانوا في انتظار الشروع في عملية الربط بغاز المدينة منذ عدة سنوات قبل أن تتحطم أحلامهم على إثر هذا الخلاف الطارئ الذي أعاد الأمور إلى نقطة الصفر .وطالبت سلطات بلدية أولاد رابح الجهات الوصية بالتدخل العاجل من أجل إيجاد حل لهذا الإشكال الذي عرقل عملية وصول الغاز إلى بلديتهم مؤكدين على ضرورة سلك كل الحلول والقنوات الممكنة من أجل إيجاد حل للمشكلة ومن ثم إيصال الغاز للبلدية المذكورة بعدما بات هذا الأخير أولوية مطلقة للسكان في ظل تكرار أزمة قارورات غاز البوتان بهذه البلدية التي ترتفع كثيرا عن سطح البحر وهو ما سبب مشاكل كبيرة لسكانها خلال فصل الشتاء الأخير حيث بقي أغلبهم دون تدفئة لعدة أيام وسط درجات حرارة تقترب من الصفر .

م . مسعود