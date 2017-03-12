قرعة الحج في 18 مارس الجاري بكل بلديات الوطن





مازوز بوعيشة

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية أن عملية قرعة الحج للسنة الجارية ستكون يوم السبت المقبل 18مارس 2017، بجميع بلديات الوطن، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيلات في 7مارس الجاري، والخاصة بالمواطنين الراغبين في المشاركة في القرعة لأداء فريضة الحج.حيث فتحت وزارة الداخلية التسجيلات أمام المواطنين الراغبين في المشاركة في قرعة الحج 2017 للتوجه إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، في 16 فيفري المنصرم ليتم غلقها في 7 مارس الجاري وتحديد تاريخ 18مارس لإجراء عملية القرعة حسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه، هذا وكشفت مصادر لـ آخر ساعة أن عملية القرعة ستتم يدويا عكس ما كان متداولا أن عملية قرعة الحج ستكون هذه السنة إلكترونيا ،حيث ستستخرج قوائم المشاركين ثم تجرى القرعة يدويا كما كان معمولا به في السنوات الفارطة، خاصة وأن الوزارة الوصية وضعت هذه السنة للمواطنين الراغبين في المشاركة في قرعة الحج موقعا إلكترونيا للقيام بالتسجيلات فيه، لتسهيل عملية المشاركة، فيما أعلنت أن المواطنين الذين لا يحوزون على الربط بالانترنت يمكنهم التسجيل مباشرة بمقر بلدية الإقامة خلال أيام الأسبوع،وذلك عن طريق الشبكة الداخلية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما يمكنهم التسجيل عن طريق ملء استمارة المعلومات الشخصية بشرط بلوغ سن 19 سنة كاملة، وتجدر الإشارة أن الجزائر قد استعادت حصتها السابقة هذا الموسم والمقدرة بـ 36 ألف حاج بدلا من 28800 حاج المحددة في السنوات الفارطة، والتي انخفضت بسبب أعمال التوسعة التي عرفها المسجد الحرام بمكة المكرمة، هذا حسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف مؤخرا، وجاء قرار رفع حصة الجزائر من الحجاج بعد أن التقى وزير الشؤون الدينية محمد عيسى بنظيره السعودي، للتذكير فإن تكاليف الحج بالجزائر هذا الموسم لن تتعدى 53 مليون سنتيم حسب وزير القطاع الذي قال في تصريحات سابقة انه متخوف من تكاليف النقل بسبب استبدال الحافلات القديمة بالجديدة في مكة المكرمة، وتغير قيمة العملة السعودية مقارنة بالدولار.