القضاء على إرهابي وإلقاء القبض على آخر داخل مقهى





تمكنت صبيحة أمس قوات الأمن من القضاء على إرهابي و إلقاء القبض على آخر بإحدى المقاهي الشعبية ببرج بوعريريج. وحسب مصادرنا فإن العملية تمت في حوالي الساعة التاسعة والنصف أمام ذات المقهى بجوار سوق الخضر والفواكه المحاذي للحي الإداري القديم بحي الفيبور وحسب المعلومات فإن العملية تمت على إثر استغلال معلومات مؤكدة وعمليات ترقب و تتبع لعناصر الجماعة منذ مدة حيث مكنت عملية صبيحة أمس من تحديد مكانهم و تحركاتهم قبل أن يتم تطويق محيط المقهى بهدوء من طرف أفراد الأمن بالزي المدني الذين دخلوا إلى المقهى لتتم العملية في ظرف وجيز بعد أن تم تطويق المكان والتي أسفرت عن القضاء على إرهابي خلال محاولته الفرار فيما تم إلقاء القبض على الثاني و أثناء عملية محاولة فرار المعنيين من المقهى تم إلقاء القبض عليهما بعد إطلاق النار نظرا لكون أحدهما مسلحا بمسدس أوتوماتيكي تم حجزه بعد العملية ، و بعد إطلاق النار توفي أحدهما بعين المكان في حين أصيب الآخر وألقي عليه القبض و تم نقلهما إلى مستشفى بوزيدي المركزي وحسب نفس المصدر فإن أعمارهما في الثلاثينيات فيما لم يحدد المصدر هويتهما في انتظار ما ستؤكده الجهات المختصة وحسب بعض أصحاب طاولات بيع الخضر بذات السوق فقد أكدوا بأنهم لم يتفطنوا إلى العملية إلا بعد أن تم تنفيذها والقضاء على احدهما وتوقيف الأخر مثمنين المجهودات الكبيرة التي تقوم بها عناصر الأمن وكذا الطريقة التي تمت بها مباغتة الإرهابيين الذين وقعا في كمين المصالح الأمنية .

م.ع