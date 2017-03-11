إحصاء مليون ونصف مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي بالجزائر





كشفت تقارير جريدة العربي اللندنية عن إحصاء 1.5 مليون مصاب بإلتهاب الكبد الفيروسي من بينهم 200 ألف يحملون الفيروس “القاتل ج«، بينهم موظفون في قطاع الصحة أصيبوا بالعدوى بسبب عدم احترام شروط ممارسة المهنة، خصوصاً عملية التعقيم واحترام مراحل التنظيف وحسب جريدة العربي الجديد اللندنية فإن إحصائيات صادرة عن مصلحة الوقاية والأمراض المتنقلة تظهر الحالات الجديدة لالتهاب الكبد الفيروسي ج في كل ولايات الجزائر إذ سجلت الجزائر 3624 إصابة جديدة بين 2011 وحتى 2016، وتصاعدت الحالات الجديدة في عام 2015 إذ أصيب 959 جزائريا بالفيروس الفتاك، في حين كانت ولاية تبسة أكبر مناطق الجزائر إصابة بالفيروس، وهو الحال ذاته لولايات أم البواقي وسوق أهراس وباتنة المتجاورة.وحسب نفس المصدر فإن انتقال عدوى التهاب الكبد داخل المصحات العمومية منتشر بشكل كبير، ولا يقل عن العيادات الخاصة وعيادات طب الأسنان، و ذلك راجع إلى التسيير الكارثي للمنشآت الصحية في الجزائر وسياسة اللاعقاب المنتهجة من قبل المسؤولين عن القطاع.وتحصي الجزائر سنويا 604 حالات جديدة لالتهاب الكبد الفيروسي من “صنف ج« كمتوسط حسابي للسنوات الست الأخيرة، وهو ما يكبد خزينة الدولة مليونا و600 ألف دولار كتكلفة للعلاج، في وقت وصلت تكلفة علاج مرضى التهاب الكبد الفيروسي 18 مليون دولار سنة 2015 حسب تصريح لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات خلال كلمة له في الملتقى الوطني حول التهاب الكبد الفيروسي في شهر جوان الماضي. من جانب آخر يعتبر بقاط بركاني رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين أن تحديد المسؤولية في الأمراض المعدية صعب جدا و أن الوقاية هي ملكة الحلول واسترسل في هذه النقطة من خلال مقترح سابق تم تقديمه لوزارة الصحة من أجل إيجاد صيغة مع البنوك لاستفادة الأطباء وخصوصاً أصحاب عيادات طب الأسنان من أدوات التعقيم الحديثة بصيغة القروض.

صالح. ب