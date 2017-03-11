طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان مهددون بسنة بيضاء





نقل 4 مضربين عن الطعام إلى مستشفى تيزي وزو لتدهور حالتهم الصحية

أكد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي”محمد الصالح صديقي” أن الإعلان عن السنة البيضاء في كليات الصيدلة وجراحة الأسنان هو قرار بيداغوجي وليس إداريا. مشيرا أول أمس إلى أن كل المطالب التي تم رفعها بخصوص النقطة المتعلقة بإعادة تصنيفهم في الرتبة 16 بدلا من 13 في سلم الوظيف العمومي.كما اعتبر ممثل وزارة التعليم العالي أن هذا الأمر ليس من صلاحيات الوزارة مبرزا أن الجزائر دولة لديها قوانين يجب احترامها. وللإشارة في الوقت الذي كان يتحدث فيه الأمين العام لوزارة التعليم العالي عن شبح السنة البيضاء تحدثت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن نقل 4 طلبة من مجموع 19 طالبا لطب الأسنان المضربون عن الطعام إلى استعجالات المستشفى الجامعي بتيزي وزو بعد تدهور حالتهم الصحية. والجدير بالتذكير فإنه من جملة ما يطالب به طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان زيادة بعض التخصصات بإنشاء تخصصات جديدة على غرار الصيدلة الصناعية والصيدلة السريرية كما يطالبون بخفض عدد المقاعد البيداغوجية وإنشاء القانون الأساسي للصيدلي المساعد وإلزام الصيدليات بتوظيف أصحاب الشهادات وتتضمن أرضية المطالب كذلك الانتقال من الدرجة الـ 13 إلى الـ 16 في سلم أجور الوظيفة العمومية.

عادل امين