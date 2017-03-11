الجامعات على صفيح ساخن وتفاقم الاحتجاجات يهدد بسنة بيضاء





بونوالة. ص

أضحى خطر السنة البيضاء يهدد طلبة الجامعات عبر كامل القطر الجزائري بعدما شلت بها حركة التدريس منذ أشهر بسبب سلسلة الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها، للمطالبة بحقوق وصفها الطلبة بالمشروعة، ولازالت العديد من الجامعات والكليات المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن منذ الدخول الجامعي الحالي تعيش على وقع الصدامات والغليان في صفوف الطلبة،الذين دخلوا في العديد من الحركات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم البيداغوجية والاجتماعية،وهو الوضع الذي حوّل وزارة التعليم العالي إلى حالة طوارئ عجل فيه الوزير الطاهر حجار بعقد لقاءات مشتركة مع التنظيمات الطلابية لتهدئة الأوضاع. فتحركات الطلبة تسارعت في ظرف قياسي وهذا بعد اصطدامهم بمشاكل عدة ،على غرار طلبة الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والمحروقات الذين احتجوا على ما أسموه تماطلا في تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة في ظل تماطل الجهات الوصية وإصرارها على إيجاد حلول ترقيعية وهو الأمر الذي جعل الطلبة يتمسكون بإضراباتهم للمطالبة بحقوقهم أكثر من أي وقت مضى.

طلبة الحقوق و قسم التاريخ بجامعة باجي مختار يحتجون

دخل طلبة كلية الحقوق بجامعة باجي مختار بعنابة في إضراب تنديدا بالبيروقراطية التي تطالهم والحقرة من طرف الإدارة حيث طالبوا بتعديل النقاط الكارثية والمساواة بين المحاضرة والتطبيق، احترام الطالب من طرف الإدارة وإلغاء مذكرة شهادة ليسانس المتأخرة وإنقاص عدد المقاييس للسداسي الثاني،من جهتهم طلبة قسم التاريخ قاموا بالاحتجاج أمس بجامعة البوني مطالبين بإلغاء مذكرة التخرج لأن الوقت غير كاف من أجل إعدادها والتحضير للامتحانات في نفس الوقت .

طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان يواصلون إضرابهم عن الطعام واحتجاجات أمام مقر ولاية عنابة

أما عن طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان المضربون منذ بداية السنة أمهلت وزارة التعليم العالي مدة 10 أيام قبل الإعلان عن السنة البيضاء، حيث دخل المئات من طلبة الصيدلة وجراحة الأسنان على المستوى الوطني في إضراب عن الطعام، واحتجاجات تنديدا برفض الوصاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة والمتمحورة أساسا حول رفع عدد المناصب الممنوحة لهم بعد التخرج وتمكينهم من التوظيف المباشر حيث إعتصم المعنيون بالجامعات وخارجها بنصب الخيم مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم الأساسية، مهما كلفهم ذلك رافعين شعارات “لا رجوع إلى الخلف حتى وإن كانت النتيجة سنة بيضاء” “نحن طلبة ولسنا مجرمون”، “نطالب بحقوقنا”، “لا لقمع الطلبة”. هذا وعرفت مدينة عنابة أمس مظاهرات لطلبة الصيدلة وجراحة الأسنان، أمام مقر الولاية مع حضور مكثف لرجال الأمن خوفا من حدوث إنزلاقات لا تحمد عقباها، كما أن لقاءات متكررة مع المسؤولين لم تأت بنتيجة ترضي الجميع سوى عملية تهدئة غضب الطلبة وربح الوقت. ولم يتوقف طلبة الصيدلة منذ بداية السنة عن المطالبة بحقوقهم بداية بالاحتجاج داخل المؤسسات الجامعية وكذا الإضراب المتواصل إلى اليوم ووصولا إلى الوقفات الاحتجاجية والإضراب عن الطعام، على الرغم من الإصلاحات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص تذليل المشاكل والصعوبات على مستوى المعاهد والجامعات، إلا أن الواقع الملموس لازال بعيدا عن أفق توقعات الوزارة وتمنيات الطلبة.