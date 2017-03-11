طلبة كلية العلوم يشلون الدراسة و يغلقون الأجنحة البيداغوجية بالجامعة المركزية

م مسعود

وذلك من أجل المطالبة بتحسين ظروف التدريس والاستجابة للمطالب التي سبق وأن رفعها هؤلاء في مناسبات سابقة .وقد أقدم الطلبة الغاضبون على غلق كل مخابر البحث إضافة إلى بعض الأجنجة البيداغوجية يتقدمها الجناح رقم (5) الذي يضم عشرات الحجرات الدراسية . قبل أن يقوموا باعتصام أمام هذا الأخير مؤكدين على الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية الإستجابة إلى مطالبهم التي وصفوها بالمستعجلة وتحديدا البيداغوجية منها والتي قال المعنيون بأن الوصاية ما زالت تدير ظهرها لها رغم مرور فترة طويلة على رفعها ما انعكس سلبا على مشوارهم الدراسي وساهم في رفع نسبة الرسوب بالنسبة لطلبة علوم الطبيعة والحياة بشكل ملفت .وجاءت هذه الوقفة الإحتجاجية التي من شأنها إثارة التشنج داخل جامعة جيجل بعد الإضرابات والإضطرابات التي عرفتها مختلف كليات هذه الأخيرة خلال الأسابيع الماضية موازاة مع الوقفة التي أقامها أساتذة القطب الجامعي الثاني بتاسوست تحت شعار أنقذوا الجامعة والتي طالب خلالها هؤلاء بضرورة إعادة النظر في كل مايجري داخل الجامعة وإجراء مراجعة شاملة لظروف العمل البيداغوجي داخل هذه الأخيرة بما يوفر ظروف عمل أفضل للأستاذ الجامعي ويرتقي بمستوى البحث العلمي الذي نزل إلى أدنى مستوياته .