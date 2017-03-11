رعب ببلدية الجمعة بعد تهديم مساكن في طور الإنجاز بمعبر بلغيموز





م مسعود

سادت أجواء كبيرة من الرعب بين مالكي السكنات الفردية ببلدية الجمعة بني حبيبي ( شرق ولاية جيجل) أول أمس بعد الشروع في تهديم بنايات في طورالإنجاز على مستوى الجهة المحاذية لخط السكة الحديدية وتحديدا بمعبر بلغيموز وهو ماتسبب في حالة استنفار قصوى وسط مالكي السكنات الفردية بهذه البلدية سيما تلك التي لا يتوفر أصحابها على وثائق .وقد خلف خبر قدوم آليات تابعة لمديرية الأشغال العمومية من أجل تهديم أساسات بعض البنايات التي توجد قيد الإنشاء بالمنطقة المذكورة في حالة استنفار قصوى بين أصحاب السكنات الفوضوية التي تقرر تهديمها منذ عدة أشهر غير أن القرار لم يتم تجسيده لأسباب مجهولة ، كما تسبب قدوم هذه الآليات في أزمة نفسية كبيرة لدى بعض ملاّك السكنات الذين أصيب أغلبهم بالذعر وهنا تحدثت بعض المصادر عن نقل اثنين منهم إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج رغم أن مسكنيهما لم يكونا ضمن أجندة البنايات المعنية بالتهديم والتي اقتصرت على أساس بنايتين في طور الإنشاء .وكانت لجنة خاصة قد زارت هذه البلدية قبل أيام من أجل بحث ملف البنايات الفوضوية المعنية بالهدم والتأشير عليها باللون الأحمر في إطار استراتيجية الولاية الرامية إلى تطهير الأراضي العمومية من السكنات الفوضوية ، وتتحدث عدة مصادر عن وجود ( 100) بناية معنية بالهدم بهذه البلدية بعدما تعذر على أصحابها تسوية وثائقها لتواجدها في مواقع تعيق بعض منشآت البنية التحتية من قبيل المنفذ الطرقي الذي ينتظر أن يريط الجهة الجنوبية من البلدية بالطريق الوطني رقم (43) انطلاقا من قرية بلغيموز .