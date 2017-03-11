تسليم 321 أمرا بالدفع للسكن بصيغة البيع بالإيجار على المنتمين لقوات الشرطة بباتنة

أشرف الخميس الماضي ممثل عن المفتش الجهوي لشرطة الشرق قسنطينــة ورئيس المصلحة الجهوية للصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات رفقة رئيس أمن ولاية باتنة على حفل تسليم أوامر بالدفع ضمن برنامج 500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار على قوات الشرطة منتسبي الأمن الوطني من إطارات رتباء، أعوان شرطة، أعوان شبهيين، متقاعدين وذوي الحقوق، أنه تم تسليم 321 أمرا بالدفع كمرحلة أولى فيما سيتم لاحقا توزيع 179 أمرا بالدفع على بقية المستفيدين المنتمين إلى سلك الشرطة، وحسب خلية الإعلام على مستوى الأمن الولائي فإن العملية هذه جاءت في إطار المساعي الحميدة التي تبذلها القيادة العامة للأمن الوطني قصد التكفل بموظفيها سيما ما تعلق بالناحية الاجتماعية، هذا وقد ثمن المستفيدون المبادرة هذه وكذا المجهودات المبذولة من قبل اللواء المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل بخصوص التكفل بمختلف انشغالاتهم بالأخص الاجتماعية منها وما تعلق بالسكن باعتباره المطلب الأكثر حاجة لمختلف شرائح المجتمع على غرار قوات الشرطة باعتبارهم مواطنين بالمجتمع توفر لهم مختلف الحاجيات للعيش الكريم.

شوشان ح