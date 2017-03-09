الجزائرية للمياه تشرع في التوزيع بنظام التناوب يوما بعد يوم بعنابة





شرعت مؤسسة الجزائرية للمياه – وحدة عنابة – ابتداء من الأمس في اعتماد نظام توزيع المياه بالتناوب يوم بعد يوم في مختلف أحياء عنابة وذلك لتمكين مصالحها من إصلاح العطب الذي أصاب القناة الرئيسية بسبب انزلاق التربة في إقليم بلدية عصفور. كشف المكلف بالإعلام والاتصال بمؤسسة الجزائرية للمياه – وحدة عنابة – لآخر ساعة أن مصالحه شرعت منذ أمس الأربعاء في اعتماد نظام توزيع المياه بالتناوب يوم بعد يوم في مختلف أحياء عنابة وذلك بسبب عطب مفاجئ طرأ على القناة الرئيسية التي تنقل المياه من سد الشافية إلى ولاية عنابة حيث أدى انزلاق التربة في منطقة وعرة تمر بها القناة الرئيسية بإقليم بلدية عصفور إلى عطب كبير فيها وهو ما استدعى التدخل الفوري لمصالح مؤسسة الجزائرية للمياه لإصلاح العطب ما نتج عنه اعتماد الجزائرية للمياه وحدة عنابة نظام التناوب إلى حين الانتهاء من الأشغال وإصلاح العطب تم يعود نظام التوزيع بأحياء عنابة إلى ما كان عليه هذا وأضاف محدثنا أن القناة الرئيسية التي تنقل الماء من سد الشافية إلى عنابة هي قناة مصنوعة من الاسمنت وقد وضعت سنة 1969 حيز الخدمة وهو ما يحدث بها الكثير من الأعطاب من حين إلى آخر للإشارة فإن العطب الذي أصاب القناة الرئيسية هذه المرة وقع بمنطقة جبلية وعرة بإقليم بلدية عصفور في ولاية الطارف وهو ما يتطلب لإصلاحه توفير عدة وعتاد الصيانة في وقت قياسي.

مازوز بوعيشة