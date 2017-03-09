18 قائمة تتنافس على ثمانية مقاعد في البرلمان بأم البواقي

أحمد زهار

بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة لإيداع الترشيحات لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر إجراؤها يوم 04/05/2017 حيث أفرزت العملية عن دخول 15 حزبا سياسيا و03 قوائم حرة وبخصوص الأحزاب السياسية فقد كشف بيان خلية الإعلام بديوان والي ولاية أم البواقي أن الأمر يتعلق بـ : الأرندي- الأفافاس- الأفلان- العدل والبيان- تجمع أمل الجزائر- حزب العمال - الفجر الجديد- حركة الإصلاح الوطني- تحالف حمس- التحالف من أجل النهضة العدالة والبناء- الخط الأصيل-حركة الشباب الديمقراطي للمواطنة - جبهة المستقبل- إتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية وأخيرا الحركة الشعبية الجزائرية.فيما لم نتمكن من معرفة متصدري القوائم الحرة .وعن ملامح متصدري القوائم الانتخابية التي ستدخل بها مختلف التشكيلات السياسية سباق التشريعيات كشفت مصادرنا عن تواجد برلمانيين ورجال المال والأعمال ومنتخبين محليين و الأمناء الولائيين للأحزاب المعروفة على الساحة السياسية بالولاية في صدارة القوائم الانتخابية والبعض الآخر احتل مراتب مشرفة تحت مظلة الأحزاب الكبيرة التي تتوفر على حظوظ أكبر في الفوز في المعركة الانتخابية حيث كشف ذات المصادر أنه تم الفصل في أسماء قائمة حزب جبهة التحرير الوطني التي يتصدرها النائب البرلماني خلال العهدة المنصرمة ورجل الأعمال طورش فيما احتل أحمد زروال النائب الحالي المرتبة الثانية يليه لزهر حمادو النائب الحالي في المرتبة الثالثة ليحتل رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد السلام رماش المرتبة الرابعة تليه باية خلاف النائب الحالي بالبرلمان حيث أثارت هذه القائمة التي تضم ثمانية أسماء و ثلاثة في قائمة الاحتياط انقساما داخل أغلبية القسمات المشكلة من المناضلين وأمناء المكاتب الذين رفضوا القائمة معتبرينها بالمجحفة في حقهم مهددين بمقاطعة الاستحقاق الانتخابي كما اعتبروا قرار ترشيح بعض النواب السابقين وترتيبهم في المقدمة ب القرار غير الصائب و لا يتماشى مع سياسة القاعدة النضالية للحزب العتيد. وفي الجهة المقابلة أين يتواجد حزب الأرندي باعتباره القوة السياسية الثانية وطنيا في أريحية داخل قواعد ه النضالية بعد اختيار متصدر القائمة أمين المكتب الولائي وعضو المجلس الشعبي الولائي السيد لزهر شبيلي الذي حضي بالتزكية المركزية للحزب لخوض غمار الاستحقاقات البرلمانية يليه الإطار ورجل الأعمال عكاشة دحة وأسماء مرواني ابنة صاحبة ملبنة “حابي لي” وبكوش عبد العزيز فيما انسحب المرشح عن حزب حركة حمس الإمام بوقرنوس عبد الرحمان من معترك السباق نحو قبة البرلمان لأسباب داخلية فيما اقتنص المهندس وصاحب مكتب دراسات طرباق عمار المرتبة الأولى عن حزب العدل والبيان فيما يفصل حزب الأصيل في الاسم الذي سيخلف المقاول لزهر جرمان المتوفي والذي كان سيتصدر قائمة الحزب في الاستحقاق الانتخابي فيما وقع الاختيار في حزب جبهة القوى الاشتراكية على السيد هبير لتصدر القائمة من جهتها حركة النهضة اختارت السيد ذيب محمد الطاهر رئيس مكتب الاينباف سابقا.