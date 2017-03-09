استحداث 500 ألف منصب شغل للشباب عبر الوطن





كشفت الأمينة العامة للمرقين الترقويين العقاريين ورئيسة جمعية الجزائر لحماية القصبة، حورية بوحيرد عن استحداث 500 ألف منصب شغل عبر الوطن للشباب المتخرج من مراكز التكوين المهني، إضافة إلى التكفل بهم مدة سنتين في المجال التطبيقي لصقل مواهبهم وتخصصاتهم ،كما أكدت بأن جمعيتها قد وفرت ما قدره 100 منصب شغل للشباب البطال في إطار مشروع ترميم القصبة، مشيدة بسير الأشغال الذي تكفلت به ولاية الجزائر بدل وزارة الثقافة وذلك بشراكة أوروبية ، و قد وفرت جمعية الجزائر لحماية القصبة 100 منصب شغل للشباب البطال، مشيرة إلى أن الجمعية تقوم بعملية تحسيسية للمحافظة على القصبة بعد ترميمها.وعند استضافتها بالقناة الإذاعية الأولى، أمس، أبرزت الأمينة العامة للمرقين بوحيرد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن المرأة الجزائرية جاهدت وناضلت من أجل استرجاع استقلال بلادها، وكان لها دور مهم في تحرير الوطن، مشيرة إلى أنها عايشت المرحلة في صغرها بحي القصبة وهي شاهدة على شجاعة المرأة آنذاك، و«حاليا تتمتع المرأة الجزائرية بكامل حقوقها».و أضافت حورية أن المرأة الجزائرية تعمل جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في شتى القطاعات، كما أن علاقتها طيبة مع الرجال في مهنتها في المجال العقاري رغم أن هذه النظرة اختلفت في الفترة الحالية للرجال إلى المرأة عما كانت عليه سابقا.

صالح. ب