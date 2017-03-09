تفكيك شبكة لتهريب الحراقة الجزائريين في إيطاليا





تمكنت الشرطة الإيطالية في اليومين الأخيرين من تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر جزيرة سردينيا كانت تعمل على تهريب الحراقة الجزائرين خاصة أولئك القادمين عبر قوارب الموت من السواحل العنابية. وقالت وسائل إعلام إيطالية أن قوات الشرطة الإيطالية قامت في الساعات الأولى من فجر يوم الاثنين الفارط بمداهمة تنظيم إجرامي في عاصمة جزيرة سردينيا يمارس الاتجار بالبشر القادمين من الجزائر.وأضافت شرطة كالياري-حسب المصدر- أن رجال فرقة العمليات المتحركة التابعة لها يقومون بتنفيذ عملية دعيت (سماء مزدوجة) ضد مجموعة من المواطنين الإيطاليين والشمال إفريقيين يشتبه إلى حد كبير بأنهم يمارسون نشاط تسهيل الهجرة غير النظامية من الجزائر. وخلصت شرطة كالياري إلى القول إن تفاصيل الأنشطة غير القانونية للتنظيم الإجرامي الذي يمتلك فروعا منتشرة في كل أنحاء إيطاليا سيتم الإعلان عنه من قبل مدير الشرطة ألفريدو فابروتشيني في مؤتمر صحفي .والجدير بالإشارة إلى أن حراس خفر السواحل بولاية عنابة كان قد تمكن منذ مطلع الجاري من إحباط العديد من محاولات الهجرة غير الشرعية من سواحل عنابة باتجاه الأرخبيل السرديني.

عادل أمين