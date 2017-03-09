تسجيل بعض الاضطرابات في التزويد بخدمات الأنترنات





أعلنت شركة اتصالات الجزائر عن احتمال تسجيل بعض الاضطرابات في التزويد في خدمات الأنترنات ليلا بين 8 و20 مارس بسبب أشغال الصيانة للكابل البحري (SMW4) الذي يصل إلى مدينة عنابة.وأوضح بيان لاتصالات الجزائر عشية أول أمس لزبائنها بأنه قد يتم تسجيل بعض الاضطرابات في شبكة الأنترنات من حين إلى آخر في الفترة الممتدة من 8 إلى 20 مارس بين الساعة 20.30 والساعة 23.30 فقط، وهذا جراء أشغال الصيانة الدورية التي ستجرى على الكابل البحري (SMW4) الذي يصل إلى مدينة عنابة» من مرسيليا الفرنسية. وفي نفس السياق أكد المكلف بالاتصال على مستوى اتصالات الجزائر» عبد الرؤوف حموش» أن أشغال الصيانة التي تتمثل في استبدال بعض الأجهزة (أجهزة التوجيه) ستمس 17 بلدا يمر من خلالها هذا الكابل البحري والتي ستسمح بتحسين حركة الأنترنات وجودة الشريط العابر حسب المصدر ذاته.وفي هذا الصدد قامت اتصالات الجزائر بإنشاء فريق يسهر على تحسين إدارة حركة الأنترنات وذلك بهدف التخفيف من حدة الأثر الذي قد يترتب عن أشغال الصيانة التي بالكاد سيشعر بها زبائنها.

عادل أمين