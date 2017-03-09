المدير العام لـ «الكناس» يعطي شارة انطلاق خدمة المرافقة الاجتماعية

سليمان.ر

أعطى المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تيجاني حسان هدام صبيحة أمس من عنابة شارة انطلاق خدمة المرافقة الاجتماعية للمؤمنين والتي ستكون وكالة عنابة بمثابة وكالة نموذجية من ضمن 6 وكالات التي تم اختيارها حيث سيتم تعميمها في باقي الوكالات، وعرض الأمين العام لـ «الكناس» في القاعة الصغرى لدار الثقافة محمد بوضياف بذات الولاية بحضور السلطات الولائية كامل تفاصيل هذه الخدمة الجديدة والتي اعتبرها بمثابة «أنسنة» القطاع وسيسمح للمؤمنين غير القادرين على التنقل إلى مقرات «كناس» الاستفادة من تنقل أعوان الصندوق إلى بيوتهم ومرافقتهم في القيام بكامل الإجراءات الإدارية اللازمة، كما تمكن المؤمنين من ضمان الحصول على مواعيد في القطاع الصحي محليا أو حتى خارج الولايات التي يقيمون بها خاصة مرضى السرطان، الأشخاص البالغين أكثر من 75 سنة، المرضى بالأمراض المزمنة الذين يعانون من إعاقات حركية أو ذهنية، وألقى مدير وكالة «كناس» كمال عطاب كلمة بالمناسبة، كما تدخلت المسؤولة عن خلية استقبال المواطنين والاتصال والإصغاء الاجتماعي حميطوش وقدمت مداخلة حول تحسين الخدمات العمومية في قلب انشغالات «كناس»، وتدخل مدير المعلوماتية قوادرية والدكتور أوغنوني مدير المراقبة الطبية، وقريشي المدير الصحي والاجتماعي حيث تم التطرق إلى عصرنة «كناس» وبطاقة الشفاء والرقم الأخضر .3010