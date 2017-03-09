الشروع في إنتاج الحديد بمصنع بلارة





م .مسعود

أنهى الوزير الأول عبد المالك سلال الجدل الدائر بشأن موعد الشروع في استغلال مصنع بلارة للحديد والصلب الذي يتخذ من بلدية الميلية ولاية جيجل مقرا له من خلال تأكيده على أن عملية الاستغلال الأولي لهذه المنشأة الصناعية الهامة ستنطلق بداية من شهر أفريل المقبل من خلال إنتاج أولى كميات الحديد بهذا المصنع .وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال على هامش الزيارة التي قادته إلى مصنع الحجار بولاية عنابة بأن مصانع أخرى للحديد والصلب ستدخل مرحلة الإنتاج قريبا بعدد من مناطق الجزائر وفي مقدمتها مصنع بلارة الذي ينجز بشراكة جزائرية قطرية ، حيث أكد سلال على الشروع في إنتاج الحديد بهذا المصنع بداية من شهر أفريل المقبل قاطعا الشك باليقين بخصوص موعد الشروع في الاستغلال الأولي للمصنع ، كما أن هذه التصريحات جاءت لتدحض الشائعات التي تحدثت عن احتمال إرجاء موعد التجارب الأولية لإنتاج الحديد بمصنع بلارة إلى غاية جوان أو جويلية المقبلين بسبب التأخر الذي تعرفه الأشغال ببعض المرافق والوحدات الرئيسية للمصنع الذي يشغل حاليا أكثر من ألف عامل .وسبق لوزير الصناعة على هامش زيارته الأخيرة لولاية جيجل أن أكد على الشروع في استغلال مصنع بلارة بشكل رسمي بداية من الخامس والعشرين أفريل المقبل غير أن مصادر كثيرة شككت في هذا التاريخ بدعوى تأخر الأشغال ببعض الوحدات على غرار وحدة الدرفلة الأولى ووحدات أخرى رئيسية ما زالت الأشغال بها جارية ، علما أن والي الولاية أكد من جهته في تصريحات صحفية على احترام آجال تشغيل المصنع مهما كانت الظروف المحيطة به ، بل وذهب إلى أبعد من ذلك حين أكد على فتح (2000) منصب شغل بهذا الأخير خلال الأسابيع القليلة المقبلة تزامنا مع دخول المصنع مرحلة الإنتاج الأولي للحديد الموجه للبناء .