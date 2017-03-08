تشغيل وحدة التصفيح بمركب الحديد ببلدية سيدي عمار





المحطة الأخيرة في زيارة الوزير الأول “عبد المالك سلال لولاية عنابة” كانت ببلدية سيدي عمار بولاية عنابة عشية أول أمس أين اشرف على تشغيل وحدة التصفيح بمركب الحديد والصلب للمجمع الوطني الخاص.و قدمت لـ “سلال“ شروحات حول مسار الإنتاج بوحدة التصفيح حيث أكد الوزير الأول أن هذا الاستثمار الخاص سيعزز صناعة الحديد و الصلب بالجزائر كما أكد الوزير الأول بالمناسبة بأن الدولة مستعدة لتقديم المساعدة لاستكمال وحدات أخرى يتكون منها هذا المركب.و بعد أن دعا إلى تبني رؤية استشرافية فيما يتعلق بضمان المادة الأولية بالنسبة لهذا المصنع أبرز سلال أهمية تكوين العمال في هذا المجال. و حسب ما ورد في الشروح المقدمة فإن وحدة التصفيح تضمن إنتاجا ب300 ألف طن سنويا من الدعائم الحديدية و الأسلاك و بمجرد دخول الوحدات الأربعة لهذا المركب مرحلة الإنتاج سيصل الإنتاج إلى 1,2 مليون طن من منتجات الحديد سنويا و يعتزم هذا المركب المتربع على 20 هكتارا و الواقع بمنطقة دراجي رجم ببلدية سيدي عمار استغلال وحدات أخرى من بينها وحدة الأوكسجين والدرفلة على الساخن .