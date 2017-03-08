25 قائمة تتنافس على خمسة مقاعد برلمانية في تشريعيات ماي المقبل بالطارف

07.03.2017

 

ذكرت مصادر رسمية أن القوائم المضبوطة المرشحة لسباق الاستحقاقات التشريعية لشهر ماي المقبل بالطارف قد بلغت بعد استيفاء المدة المحددة لإيداع قوائم الترشح وفق التنظيم المعمول به 25 قائمة التي تشكل مختلف الأحزاب السياسية بما فيها خمس قوائم حرة، انضم فرسان آخرون لخوض غمار التشريعيات القادمة من أجل خمسة مقاعد برلمانية لولاية الطارف. وحسب ذات المصادر فإنه تم تسجيل تحالفين لبعض التشكيلات السياسية الأول تحالف حركة مجتمع السلم، فيما سمي التحالف الثاني تكتل “ فتح “. وتجدر الإشارة إلى انه لأول مرة في تاريخ ولاية الطارف منذ انبثاقها عن التقسيم الإداري سنة 1984 لم يتم تقديم في وقت سابق كل هذا العدد الكبير للقوائم من أجل الانتخابات التشريعية، حيث يتنبأ الشارع الطارفي بأن تكون الانتخابات المقبلة حامية الوطيس بين مختلف القوائم المترشحة.

 

عادل أمين

 

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