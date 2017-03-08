رئيس الفيدرالية الوطنية للخبازين ينفي الزيادة في تسعيرة الخبز





نفى “ يوسف قلفاط “ رئيس الفيدرالية الوطنية للخبازين الجزائريين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين اعتماد أية زيادة في سعر الخبز. وأكد أنه ما يدور حول رفع سعر هده المادة لا أساس له من الصحة .مضيفا بأن سعر الخبز مقنن من طرف الدولة ومدعم عن طريق دعم سعر الفرينة.وأكد البيان المنشور على الصفحة الرسمية للاتحاد أمس الثلاثاء أن الفيدرالية تستنكر وتندد بالتصرفات التي يسعى مروجوها إلى ضرب واستقرار أمن البلاد والاقتصاد الوطني والتلاعب بالقدرة الشرائية للمواطن .و أشار المصدر بأن الفيدرالية تعمل مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بقيادة أمينه العام “ صالح صويلح” على الدفاع عن حقوق الخبازين في إطار القانون ووفق استراتيجية الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته الأخيرة بهذا الخصوص يوم 14 فيفري الجاري.كما تؤكد الفيدرالية والاتحاد يعملان بالتنسيق مع وزارة التجارة على إيجاد الحلول الملائمة لمشكل هامش ربح الخبازين بما يضمن لهم ظروف عمل وأرباح تساعدهم على الاستمرار في نشاطهم .وناشد “قلفاط” جميع الخبازين عبر التراب الوطني بعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة التي هدفها استهداف الاتحاد وهياكله وإطارته وتشتيت صفوف منخرطيه لأغراض سياسية. كما تبرأ من استعمال الاسم ورموز الاتحاد في ترويج الشائعات.

ع. أ