أولياء التلاميذ يرفضون تلقيح أبنائهم بالطارف

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رفضت أعداد كبيرة من أولياء التلاميذ الذين قصدوا صباح أمس الثلاثاء مختلف المؤسسات التربوية بولاية الطارف اين يتمدرس أبنائهم من أجل رفض تلقيح أبنائهم بعدما أثارت هذه القضية الكثير من الجدل في ظل تخوف أولياء التلاميذ من تبعات هذا اللقاح الذي قد يشكل خطرا على صحة أبنائهم في المستقبل. من جهتها أقدم مسؤولي المؤسسات التربوية على فرض إمضاء التعهدات لدى الأولياء برفض عملية تلقيح أبنائهم من أجل إخلاء مسؤوليتهم من عدم تلقيح فئات كبيرة من التلاميذ ضد داء « البوحمرون والحمى الالمانية «. لتبقى عملية رفض أولياء التلاميذ تلقيح أبنائهم تتسع وسط المجتمع المحلي كخطوة احترازية لتفادي شبح الخطر الصحي لهذه الفئة الهشة.

ن.معطى الله