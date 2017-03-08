أولياء التلاميذ يرفضون تلقيح أبنائهم بالطارف

07.03.2017

 


صورة من الأرشيف

 

رفضت أعداد كبيرة من أولياء التلاميذ الذين قصدوا صباح أمس الثلاثاء مختلف المؤسسات التربوية بولاية الطارف اين يتمدرس أبنائهم من أجل رفض تلقيح أبنائهم بعدما أثارت هذه القضية الكثير من الجدل في ظل تخوف أولياء التلاميذ من تبعات هذا اللقاح الذي قد يشكل خطرا على صحة أبنائهم في المستقبل. من جهتها أقدم مسؤولي المؤسسات التربوية على فرض إمضاء التعهدات لدى الأولياء برفض عملية تلقيح أبنائهم من أجل إخلاء مسؤوليتهم من عدم تلقيح فئات كبيرة من التلاميذ ضد داء « البوحمرون والحمى الالمانية «. لتبقى عملية رفض أولياء التلاميذ تلقيح أبنائهم تتسع وسط المجتمع المحلي كخطوة احترازية لتفادي شبح الخطر الصحي لهذه الفئة الهشة.                                       

ن.معطى الله

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