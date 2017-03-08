أولياء التلاميذ يرفضون تلقيح أبنائهم بالطارف

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خلال إشرافه على إعادة تشغيل الفرن العالي ..سلال يؤكد: : مركب الحجار للحديد والصلب تم إنقاذه بتكلفة 720 مليون دولار
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تضمن إنتاجا بـ 300 ألف طن سنويا من الدعائم الحديدية والأسلاك : تشغيل وحدة التصفيح بمركب الحديد ببلدية سيدي عمار
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يتعلقان بسيارتين تم إدخالهما إلى الجزائر و لم يتم إخراجهما : توقيف مسافر متوجها إلى فرنسا على جواز سفره ختمين مزورين بمطار عنابة
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