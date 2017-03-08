طلبة الجامعة بكلية الصيدلية و جراحة الأسنان يشنون إضرابا مفتوحا

نظم خلال صبيحة نهار أمس العشرات من طلبة جراحة الأسنان و الصيدلة بتيزي وزو حركة احتجاجية واسعة النطاق من خلال دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام . و حسب البيان الذي صدر من طرفهم فإن هذا الإضراب المفتوح عن الطعام جاء للضغط على الحكومة و مطالبتها بتلبية مطلبهم المتمثل في عقد اجتماع ما بين كل من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،و وزارة الصحة و كذا الوظيف العمومي من اجل مناقشة لائحة مطالبهم البيداغوجية و المهنية ومع ضرورة الاستجابة لها و كما تجدر إليه الإشارة فان الطلبة شنوا خلال الأيام الماضية عدة حركات احتجاجية حيث أقدموا من خلالها على شن إضراب عن الدراسة بعدما تعرضوا للقمع من قبل قوات الأمن هذه العملية التي أسفرت في نهايتها عن توقيف العشرات من الطلبة. و قد طالب الجامعيون الوزارات الوصية المعنية بضرورة الاستجابة لمطالبهم بإيجاد حلول لتحسين المستوى العلمي بالجزائر بدل استعمال سياسة القمع و العنف و الهمجية في حق الطلبة ، متسائلين عن مكانة حرية التعبير و حقوق الإنسان في بلاد الديمقراطية ، و دعوا وزير التعليم العالي وزميله وزير الصحة إلى عدم انتهاج سياسة الصمت للرد على انشغالات الطلبة الذين يواصلون إضرابهم للشهر الثالث على التوالي .

خليل سعاد