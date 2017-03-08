مقاطعة شبه كاملة لليوم الثاني بقسنطينة





عملية التلقيح بقسنطينة سجلت في يومها الثاني عزوف أغلبية أولياء التلاميذ عن التلقيح بالرغم من تطمينات وزارة الصحة عبر وسائل الإعلام مؤكدة أن اللقاح لا يشكل خطرا على حياة وصحة أبنائهم وبأنها حملة عادية و الهدف منها حماية صحة المتمدرسين إلا أن مخاوف الأولياء من هذه الأخيرة جعلتهم في موقف ضعف وتحمل لمسؤولية إجبار الأولياء على إخضاع أبنائهم لعملية التلقيح خاصة أنهم قاموا صبيحة أول أمس بإمضاء العديد من العرائض الرافضة للعملية حيث عبر بعض أولياء التلاميذ بالمدرسة الابتدائية بعديد البلديات كبلدية قسنطينة و ديدوش مراد والحامة بوزيان وزيغود يوسف على غرار مؤسسات أخرى، بأن مخاوفهم كانت بسبب عدم معرفتهم الكافية لهذا النوع من المرض وسبب أخذ الحقن وكذا مكونات هذه اللقاحات، كما أن الحملات التحسيسية بتلقيحات الحصبة والحصبة الألمانية لم تكن كافية بالإضافة إلى حالة الفوضى التي تماشت مع العملية بين رفض و معارضة قوية من قبل أغلب الأولياء و التي ازدادت شكوكهم بسبب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من وثائق صادرة عن «المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه»، و التي قالت في بيان صادر عنها، أن أطباء و مختصين قد نصحوا بعدم إجراء هذا التلقيح الجديد، خاصة أن معلومات غير مؤكدة بشأنه تشير إلى احتوائه على مادة معدنية قد تسبب أمراضا مستعصية مصريحين في نفس الوقت الأولياء التي التقت بهم جريدة آخر ساعة أنهم قد يضطرون إلى منع أبنائهم من الدراسة إلى غاية انتهاء هذه الحملة، أما عن أسباب تخوفهم فتعود حسبهم إلى عدم إطلاعهم عن نوع هذا اللقاح و عن محتواه و عن سبب إجرائه، فيما أكد آخرون بأن أبناءهم ملقحون ضد الحصبة و البوحمرون و ليسوا في حاجة إلى لقاح آخر. ع.العبودي