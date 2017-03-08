طلبة طب الأسنان يدخلون في إضراب وطني عن الطعام





دخل صبيحة أمس أزيد من 100 طالب طب أسنان في إضراب عن الطعام داخل كلياتهم بسبب رفضهم للمقترحات الوزارية التي تلقوها مؤخرا بخصوص تلبية مطالبهم، حيث قام مجموعة من الطلبة الذين وصل عددهم إلى حوالي 110 طالبا جامعيا يدرسون بكليات الطب على مستوى 7 ولايات بشن إضراب وطني عن الطعام تعبيرا منهم عن رفضهم القاطع لـ مقترحات الوزارة التي تفضي بعودتهم إلى مقاعد الدراسة والنظر في شؤونهم، وهو ما جعلهم يستنكرون الوضع ويقررون التصعيد من لهجتهم لعلهم يتلقون ردا واضحا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوصهم، هذا وقد قررت التنسيقية الوطنية لطلبة طب الأسنان بشن الإضراب بدءا من يوم أمس، حيث أصدرت بيانا تحصلت «آخر ساعة» على نسخة منه جاء فيه بأن الطلبة مصرّون وعازمون كل العزم على تحقيق مطالبهم المشروعة التي كلفتهم التوقف عن الدراسة لمدة فاقت الشهرين ، في حين قامت 7 ولايات بالاستجابة لهذا النداء على غرار ولاية البليدة، وهران، قسنطينة، سطيف، سيدي بلعباس، تيزي وزو وعنابة التي استجاب فيها 4 طلبة لا أكثر من أجل نقل مطالبهم بطريقة مغايرة أملا منهم في تلقي ردّ رسمي خاصة وأن مطالبهم تقلصت ولم تبقى على حالها السابق حسب ما أكده الطلبة في لقائهم بنا، ومن جهة أخرى فقد سبق للعديد من المسؤولين بقطاع التعليم العالي وقطاع الصحة والمالية أن اجتمعوا مع ممثلي الطلبة المضربين للنظر في مطالبهم المتمثلة أساسا في إعادة تصنيف شهادة الدكتوراه في طب الأسنان على مستوى سلم الترتيب الوظيفي لمستخدمي الوظيف العمومي من الرتبة الـ 13 إلى الـ 16 مع زيادة عدد المناصب في الإقامة ورعاية الكليات التي تعاني نقصا في التأطير، إلى جانب إحداث تخصصات جديدة كزرع الأسنان وطب الأسنان الخاص بالأطفال «pédodontie et implantologie» مع توظيف أساتذة مساعدين لسد العجز في التأطير، إضافة إلى وجوب توفير المستلزمات الناقصة وصيانة الأرائك من أجل السير الحسن للتكوين وغيرها من المطالب التي وعدت الوزارات الوصية بتلبيتها في القريب العاجل وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال الذي دعا الطلبة للعودة إلى مقاعد الدراسة واعدا إياهم بإيجاد حلول مرضية لجميع مشاكلهم ولكن من دون جدوى في ظل إصرار هؤلاء على إضرابهم وتصعيد لغة احتجاجاتهم تارة بعد الأخرى.

وليد سبتي