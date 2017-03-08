«عشرة آلاف أم عازبة و 300 عملية إجهاض سنويا خارج المؤسسات الإستشفائية العمومية»





كشف تقرير المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة.

صالح. ب

عن واقع مرير وأرقام مرعبة للأمهات العازبات بالجزائر حيث بلغ عددهنّ حدود 10 آلاف أم عازبة ، حيث يتّم تسجيل في كل سنة أزيد من 1000 أم عازبة .و أزيد من 300 محاولة إجهاض سنويا أغلبها تكون فاشلة ،ومن أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة في الجزائر هو سكوت النساء عن جريمة الاغتصاب خوفا من العار و شرف العائلة و التفكك الأسري والتربية غير السليمة إضافة إلى الاضطرابات النفسية وعدم تقدير العواقب واضطرابات المراهقة والحرمان العاطفي و في هذا المجال ،يعبر السيد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائه من الخطابات الرنانة من طرف المسؤولين التي لا تعكس الصورة الفعلية للوضع الحقيقي ، وحسب قدور فإنهم يصرحون دوما بأن الجزائر حققت تطورا غير مسبوق في مجال حماية الأمهات العازبات والنساء ضحايا كافة أشكال العنف، في حين أنه على أرض الواقع يكون عكس ذلك تماماً على هذه الخطابات السياسية الرنانة التي نسمعها كل سنة ، وذلك ما تعانيه من هشاشة و إقصاء يجعلها أكثر عرضة لمختلف أنواع و أشكال العنف والتمييز ، خصوصا أن مسار الأمهات العازبات ، هو مسار صعب مليء بالأشواك والهزات النفسية حسب الأمين العام يترجمه واقع إنساني محطم ، تبقى مكبلة أمام أمواج العنف والرفض من شريك يرفض الاعتراف بحملها، وعائلة تتبرأ من فعلتها ومجتمع لا يرحم ضعفها، وأضاف أن بعضهن محاولة منهن لتجنب هذه الأوضاع المأساوية، تلجأن إلى عمليات إجهاض تكون فاشلة في أغلب الأحيان ،و حسب الأرقام غير الرسمية فهناك أزيد من 300 عملية إجهاض سنويا، خارج المؤسسات العمومية الاستشفائية.أضحت قضية الأمهات العازبات بالجزائر من أهم المواضيع التي يتجنب الحديث عنها وتحتاج موضوعية من طرف المجتمع ،نظرا لحساسيتها البالغة،على اعتبار أن هذه الأم قد حملت بطريقة غير شرعية،لأن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بشرف الأسرة ومكانتها في أعين الآخرين. من جهته المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان طرح هذه السنة قضية الأمهات العازبات بالجزائر، التي تحتاج إلى الكثير من الموضوعية حيث يناضل المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ عدة سنوات من أجل كرامة هذه الشريحة «الأمهات العازبات «التي تشكل أحد الطابوهات في المجتمع الجزائري .وفي إطار هذا السياق العام، يدعو المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان من السلطات التكفل بالأمهات العازبات وأطفالهن و يقترح بعض الحلول التي يراها مناسبة لهذه الشريحة من بينها ضمان الحق في الحياة والسلامة النفسية والجسدية للأمهات العازبات وأطفالهن وضمان حقوق أطفال الأمهات العازبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ،انسجام و ملائمة القوانين التشريعية و القانونية مع المواثيق الدولية و لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» .ضرورة إنشاء صندوق و تمكين الأمهات العازبات من منحة شهرية وشقة، و هذا سيتيح الفرصة لإسعاف هذه الفئة مع الأطفال والحيلولة دون انغماس أمهاتهنّ في المحظور.ان اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية كرامة المرأة و كيانها الشخصي و الاعتباري من قبل الحكومة بما يمنع عنها التجاوزات آيا كان نوعها أو مصدرها .وفي الأخير تنسيق ما بين القطاعات الصحة، العدل، التعليم و المجتمع المدني في مجالات التحسيس ، التوعية والمرافقة للأمهات العازبات و أطفالهن ، حيث إن النهوض بوضعية الأمهات العازبات وأطفالهن وحماية حقوقهم مدخل أساسي لتأسيس دعائم مجتمع المساواة، يضمن المواطنة الكاملة لجميع فئات المجتمع دون تمييز أو إقصاء.